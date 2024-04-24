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Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США
Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США
США обманывают мировое сообщество и тайоно наращивают террористический потенциал киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T21:43
2024-04-24T22:28
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
сша
политика
в мире
ракеты atacms
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. США обманывают мировое сообщество и тайоно наращивают террористический потенциал киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду Пентагон подтвердил тайную передачу киевскому режиму ракет ATACMS в марте этого года для использования "в пределах суверенной украинской территории". Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, эти ракеты дважды использовались против российских целей. Захарова напомнила, что поставки ATACMS Украине сделаны на фоне попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского".10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на этой конференции союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне в виде ультиматума. Министр подчеркнул, что такая попытка урегулировать конфликт – это "путь в никуда". Так называемая "мирная конференция высокого уровня" по разрешению конфликта на Украине, которую по просьбе Киева организует Швейцария, является большим блефом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявлял ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по УкраинеУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, сша, политика, в мире, ракеты atacms, поставки западного оружия украине
Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США

Захарова: США наращивают террористический потенциал Зеленского

21:43 24.04.2024 (обновлено: 22:28 24.04.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. США обманывают мировое сообщество и тайоно наращивают террористический потенциал киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду Пентагон подтвердил тайную передачу киевскому режиму ракет ATACMS в марте этого года для использования "в пределах суверенной украинской территории". Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, эти ракеты дважды использовались против российских целей.
Захарова напомнила, что поставки ATACMS Украине сделаны на фоне попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского".
"Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом "мирных намерений" на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского", - написала Захарова в своем Telegram-канале
10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на этой конференции союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне в виде ультиматума. Министр подчеркнул, что такая попытка урегулировать конфликт – это "путь в никуда".
Так называемая "мирная конференция высокого уровня" по разрешению конфликта на Украине, которую по просьбе Киева организует Швейцария, является большим блефом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявлял ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСШАПолитикаВ миреРакеты ATACMSПоставки западного оружия Украине
 
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