https://crimea.ria.ru/20240424/tayna-peredacha-atacms-ukraine---zakharova-raskryla-plan-ssha-1136829741.html

Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США

Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США

США обманывают мировое сообщество и тайоно наращивают террористический потенциал киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T21:43

2024-04-24T21:43

2024-04-24T22:28

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

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политика

в мире

ракеты atacms

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. США обманывают мировое сообщество и тайоно наращивают террористический потенциал киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В среду Пентагон подтвердил тайную передачу киевскому режиму ракет ATACMS в марте этого года для использования "в пределах суверенной украинской территории". Их передача, по заявлению Пентагона, держалась в тайне по просьбе Киева. Издание Politico в свою очередь сообщило, эти ракеты дважды использовались против российских целей. Захарова напомнила, что поставки ATACMS Украине сделаны на фоне попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского".10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на этой конференции союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне в виде ультиматума. Министр подчеркнул, что такая попытка урегулировать конфликт – это "путь в никуда". Так называемая "мирная конференция высокого уровня" по разрешению конфликта на Украине, которую по просьбе Киева организует Швейцария, является большим блефом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявлял ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по УкраинеУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240424/bayden-podpisal-paket-zakonov-ob-okazanii-pomoschi-ukraine-1136822639.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, сша, политика, в мире, ракеты atacms, поставки западного оружия украине