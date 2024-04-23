https://crimea.ria.ru/20240423/pochemu-sammit-po-ukraine-v-shveytsarii-yavlyaetsya-blefom--mnenie-1136778446.html

Почему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение

Почему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Почему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение

Так называемая "мирная конференция высокого уровня" по разрешению конфликта на Украине, которую по просьбе Киева организует Швейцария, является большим блефом... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T14:39

2024-04-23T14:39

2024-04-23T14:39

вадим петров

радио "спутник в крыму"

политика

мнения

украина

россия

швейцария

новости сво

переговоры

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Так называемая "мирная конференция высокого уровня" по разрешению конфликта на Украине, которую по просьбе Киева организует Швейцария, является большим блефом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Он отметил, что это одна из причин, по которой к запланированной конференции не приходится относиться серьезно, но есть и другие. В частности, по мнению политолога, Швейцария "уже утратила статус страны, которая является примером мировой политики урегулирования спорных проблем", и не может стать площадкой для подобного саммита."Нейтральный статус свой Швейцария подорвала изрядно направлением Киеву значительной доли финансовых средств и части вооружений даже. Поэтому говорить о том, что нейтральный статус Швейцарии обретает сегодня какую-то силу и они могут проводить подобного рода конференции, – это мысль, которая свою актуальность утратила", – добавил Петров.По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский делает большую ставку на Китай как участника это "мирной" конференции, но Пекин "не поддастся на эту удочку". Следовательно, будет ложью утверждать, что решение конференции, каким бы оно ни было, принято большинством влиятельных стран мира.Китай не будет участвовать в конференции в том числе и потому, что мероприятие пойдет "в условиях, когда на Украине отсутствует реальная власть", считает Петров, так как вопрос дееспособности Зеленского как главы государства исчерпывает себя "в течение ближайшего месяца". По той же причине разговаривать с ним России не о чем, подчеркнул он."В мае все сроки его возможного пребывания в должности президента завершаются. Он может продлить себе полномочия на полгода-год путем принятия, скажем, Верховной радой решения. Но с точки зрения международного права – пустышка, – считает политолог. И для нас это уже не переговорная фигура, не руководитель государства – это непонятно кто. Как и для всего мирового сообщества: оно понимает, что Зеленский перестает представлять кого бы то ни было, кроме самого себя".При этом у России есть и другая причина не обсуждать предлагаемых мер "мирного пути решения" конфликта на Украине, считает Петров. И связана она с сутью самого документа, который предлагается к рассмотрению.Ранее аналитический портал InsideOver сообщил, что конференция в Швейцарии обещает превратиться в собрание "друзей Украины", похожее на "заседание G7, где участники делают вид, что все еще управляют миром, в то время как мир давно идет своим путем".На днях председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Пекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, о мирных переговорах по Украине должен говорить не Зеленский. Читайте также на РИА Новости Крым:РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский

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