https://crimea.ria.ru/20240422/ukraina-mozhet-nachat-peregovory-s-rossiey--zelenskiy-1136754017.html

Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский

Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский

Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сказал в интервью французскому блогеру Гуго... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T17:01

2024-04-22T17:01

2024-04-22T17:02

владимир зеленский (президент украины)

россия

украина

переговоры

политика

в мире

швейцария

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сказал в интервью французскому блогеру Гуго Траверу, комментируя возможные последствия саммита по Украине в Швейцарии.Зеленский впервые заявил о переговорах в конце марта. Тогда украинский президент в интервью телеканалу CBS News сказал, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины.Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.

https://crimea.ria.ru/20240314/v-kakom-formate-vozmozhny-peregovory-po-ukraine--mnenie-politologa-1135629622.html

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украина

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2024

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владимир зеленский (президент украины), россия, украина, переговоры, политика, в мире, швейцария