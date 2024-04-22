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Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский
Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский
Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сказал в интервью французскому блогеру Гуго... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T17:01
2024-04-22T17:02
владимир зеленский (президент украины)
россия
украина
переговоры
политика
в мире
швейцария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сказал в интервью французскому блогеру Гуго Траверу, комментируя возможные последствия саммита по Украине в Швейцарии.Зеленский впервые заявил о переговорах в конце марта. Тогда украинский президент в интервью телеканалу CBS News сказал, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины.Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
https://crimea.ria.ru/20240314/v-kakom-formate-vozmozhny-peregovory-po-ukraine--mnenie-politologa-1135629622.html
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владимир зеленский (президент украины), россия, украина, переговоры, политика, в мире, швейцария
Украина может начать переговоры с Россией – Зеленский

Зеленский допустил возможность переговоров с Россией

17:01 22.04.2024 (обновлено: 17:02 22.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина может начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта. Об этом он сказал в интервью французскому блогеру Гуго Траверу, комментируя возможные последствия саммита по Украине в Швейцарии.
"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", – цитирует интервью Зеленского РИА Новости.
Зеленский впервые заявил о переговорах в конце марта. Тогда украинский президент в интервью телеканалу CBS News сказал, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что геополитическая реальность с момента начала спецоперации изменилась, поменялись границы России и Украины.
Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания по-честному вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом планируемая в Швейцарии конференция по этому вопросу – это "путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
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