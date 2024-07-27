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В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину

В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину

В центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T12:25

2024-07-27T12:25

2024-07-27T12:33

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В результате ДТП женщина-пешеход погибла. В салоне маршрутки никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.Прокуратура Симферополя взяла на контроль ход проверки обстоятельств смертельного ДТП.По информации Госавтоинспекции Крыма, за рулем автобуса "ПАЗ" находился водитель 1989 года рождения. Транспортное средство двигалось от переулка Пионерский в направлении проспекта им. Кирова."На улице Козлова, 14 (водитель) допустил наезд на пешехода, 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте и двигалась по ходу движения автобуса", - уточнили в пресс-службе.Обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшиеПод Судаком BMW вылетел на встречку - пострадал ребенокПогиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, происшествия, гаи, прокуратура республики крым, новости крыма