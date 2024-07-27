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В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину
В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину - РИА Новости Крым, 27.07.2024
В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину
В центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T12:25
2024-07-27T12:33
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В результате ДТП женщина-пешеход погибла. В салоне маршрутки никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.Прокуратура Симферополя взяла на контроль ход проверки обстоятельств смертельного ДТП.По информации Госавтоинспекции Крыма, за рулем автобуса "ПАЗ" находился водитель 1989 года рождения. Транспортное средство двигалось от переулка Пионерский в направлении проспекта им. Кирова."На улице Козлова, 14 (водитель) допустил наезд на пешехода, 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте и двигалась по ходу движения автобуса", - уточнили в пресс-службе.Обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшиеПод Судаком BMW вылетел на встречку - пострадал ребенокПогиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
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РИА Новости Крым
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96
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60
дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, происшествия, гаи, прокуратура республики крым, новости крыма
В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину

В центре Симферополя водитель автобуса насмерть сбил пешехода

12:25 27.07.2024 (обновлено: 12:33 27.07.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"По предварительной информации, 27 июля 2024 года, в районе Центрального рынка на женщину 1955 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте, совершило наезд маршрутное транспортное средство, двигающееся по городскому маршруту №41", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате ДТП женщина-пешеход погибла. В салоне маршрутки никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.
Прокуратура Симферополя взяла на контроль ход проверки обстоятельств смертельного ДТП.
По информации Госавтоинспекции Крыма, за рулем автобуса "ПАЗ" находился водитель 1989 года рождения. Транспортное средство двигалось от переулка Пионерский в направлении проспекта им. Кирова.
"На улице Козлова, 14 (водитель) допустил наезд на пешехода, 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте и двигалась по ходу движения автобуса", - уточнили в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за неделю зарегистрировано 27 аварий, в которых пострадали 37 и погибли четыре человека.
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Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольПроисшествияГАИПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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