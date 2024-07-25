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В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие
В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие
В Севастополе проводятся проверки по трем ДТП с участием детей. Как сообщают в пресс-службе полиции города, в одном из случаев пострадала пожилая женщина, в... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T20:55
2024-07-25T20:55
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крым
новости крыма
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе проводятся проверки по трем ДТП с участием детей. Как сообщают в пресс-службе полиции города, в одном из случаев пострадала пожилая женщина, в двух - несовершеннолетние.По данным полиции, все три аварии случились 24 июля. В 16.30 на улице Луговой в поселке Осипенко 37-летний водитель за рулем Ford Transit не предоставил преимущество и столкнулся с иномаркой Volkswagen Jetta под управлением 39-летней женщины. В результате 6-летний пассажир Volkswagen госпитализирован с различными травмами. Отмечается, что оба водителя были трезвы."В тот же день в 19:45 в районе дома 19 по улице Корчагина 13-летний водитель, не имеющий прав, управляя мопедом Honda Dio совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована", - привели обстоятельства еще одного ДТП в пресс-службе.Третья авария произошла на проспекте Генерала Острякова. 40-летний водитель Kia Rio во дворе многоэтажки сбил 11-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованного авто. Девочке также понадобилась помощь медиков."Необходимо, чтобы ребенок не только запомнил, но и действительно понял, для чего нужно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что ваше безопасное поведение на проезжей части - лучший пример для ребенка", - обратились в полиции к родителями несовершеннолетних. Также к аккуратности на дорогах призвали водителей и детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи иномарка сбила трехлетнего ребенка - малыш в больницеПострадавшая в ДТП с фурой в Крыму женщина умерла в больницеЕхал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок
https://crimea.ria.ru/20240725/v-kerchi-inomarka-sbila-trekhletnego-rebenka---malysh-v-bolnitse-1139126415.html
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4.7
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В Севастополе сразу три ДТП с детьми за день - есть пострадавшие

Сразу три ДТП с участием детей произошло за день в Севастополе - полиция города

20:55 25.07.2024
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе проводятся проверки по трем ДТП с участием детей. Как сообщают в пресс-службе полиции города, в одном из случаев пострадала пожилая женщина, в двух - несовершеннолетние.
По данным полиции, все три аварии случились 24 июля. В 16.30 на улице Луговой в поселке Осипенко 37-летний водитель за рулем Ford Transit не предоставил преимущество и столкнулся с иномаркой Volkswagen Jetta под управлением 39-летней женщины. В результате 6-летний пассажир Volkswagen госпитализирован с различными травмами. Отмечается, что оба водителя были трезвы.
"В тот же день в 19:45 в районе дома 19 по улице Корчагина 13-летний водитель, не имеющий прав, управляя мопедом Honda Dio совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована", - привели обстоятельства еще одного ДТП в пресс-службе.
Третья авария произошла на проспекте Генерала Острякова. 40-летний водитель Kia Rio во дворе многоэтажки сбил 11-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованного авто. Девочке также понадобилась помощь медиков.
"Необходимо, чтобы ребенок не только запомнил, но и действительно понял, для чего нужно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что ваше безопасное поведение на проезжей части - лучший пример для ребенка", - обратились в полиции к родителями несовершеннолетних. Также к аккуратности на дорогах призвали водителей и детей.
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