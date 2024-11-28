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Над Ростовской областью сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Над Ростовской областью сбиты беспилотники
Над Ростовской областью сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Над Ростовской областью сбиты беспилотники
Два беспилотника уничтожены над Ростовской областью в ночь на четверг. Об этом сообщил врио губернатора района Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T06:20
2024-11-28T06:24
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
юрий слюсарь
таганрог
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Два беспилотника уничтожены над Ростовской областью в ночь на четверг. Об этом сообщил врио губернатора района Юрий Слюсарь.Массированная атака беспилотников врага отражена и на Кубани. Беспилотники уничтожены над Славянском-на-Кубани и хутором Чигрина Красноармейского района. сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.По его данным, пострадала одна женщина, обломки повредили жилые дома и автомобили. На местах падения дронов работают оперативные службы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 беспилотников сбиты над Ростовской областью24 беспилотника сбиты над Ростовской областьюВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам России
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, юрий слюсарь, таганрог, новости
Над Ростовской областью сбиты беспилотники

Над Таганрогом и Каменским в Ростовской области сбили беспилотники

06:20 28.11.2024 (обновлено: 06:24 28.11.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Два беспилотника уничтожены над Ростовской областью в ночь на четверг. Об этом сообщил врио губернатора района Юрий Слюсарь.
"За ночь в Ростовской области уничтожено 2 БПЛА: по одному - в Таганроге и Каменске. Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он Telegram.
Массированная атака беспилотников врага отражена и на Кубани. Беспилотники уничтожены над Славянском-на-Кубани и хутором Чигрина Красноармейского района. сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.
По его данным, пострадала одна женщина, обломки повредили жилые дома и автомобили. На местах падения дронов работают оперативные службы.
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