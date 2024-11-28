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Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения
Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения
Два района на Кубани подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T05:57
2024-11-28T06:17
кубань
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Два района на Кубани подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его данным, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны отражали атаку на Славянск-на-Кубани и Красноармейский район.В хуторе Чигрина Красноармейского района осколки беспилотника повредили дом. Погибших и пострадавших нет, добавил Кондратьев."На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов", - подчеркнул губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения

На Кубани при массированной атаке БПЛА пострадала женщина и повреждены дома и машины

05:57 28.11.2024 (обновлено: 06:17 28.11.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Два района на Кубани подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его данным, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны отражали атаку на Славянск-на-Кубани и Красноармейский район.
"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Также в одном из дворов поврежден автомобиль". - написал глава региона в Telegram.
В хуторе Чигрина Красноармейского района осколки беспилотника повредили дом. Погибших и пострадавших нет, добавил Кондратьев.
"На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов", - подчеркнул губернатор.
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КубаньВениамин КондратьевБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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