https://crimea.ria.ru/20241128/massirovannaya-ataka-na-kuban--est-postradavshaya-1142197880.html

Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения

Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения

Два района на Кубани подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T05:57

2024-11-28T05:57

2024-11-28T06:17

кубань

вениамин кондратьев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Два района на Кубани подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его данным, в ночь на четверг силы противовоздушной обороны отражали атаку на Славянск-на-Кубани и Красноармейский район.В хуторе Чигрина Красноармейского района осколки беспилотника повредили дом. Погибших и пострадавших нет, добавил Кондратьев."На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов", - подчеркнул губернатор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия