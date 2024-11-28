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Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз

Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз

Доходы бюджета Крыма выросли в пять раз за десять лет пребывания республики в составе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T06:28

2024-11-28T06:28

2024-11-28T06:28

государственный совет рк (госсовет)

радио "спутник в крыму"

ольга виноградова

доходы

финансы

крымский бюджет

крым

россия

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Доходы бюджета Крыма с 2014 года выросли более чем в пять раз Доходы бюджета Крыма с 2014 года выросли более чем в пять раз audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма выросли в пять раз за десять лет пребывания республики в составе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, Республика Крым показывает великолепный результат работы за минувшие десять лет и не случайно попала в тройку лидеров среди регионов РФ, демонстрируя самые высокие темпы экономического роста.Более того, в Крым направляется огромный объем частных инвестиций, добавила она. "У нас создано 90 тысяч рабочих мест. Это те цифры, которыми мы можем гордиться", – отметила Виноградова.И подчеркнула, что простых лет, начиная с 2014 года, у Крыма не было. Полуостров пережил водную и энергетическую блокады, вместе со всей страной победил пандемию COVID-19 и, наконец, получил санкции Запада, бороться с которыми стал учить другие регионы России.И напомнила, что в согласно принятому Госсоветом в первом чтении законопроекту о бюджете Крыма на 2025 год его доходная часть составит 220 миллиардов рублей. И из этой суммы на социально-культурную сферу предусмотрена почти половина средств –108 миллиардов, отметила председатель комитета."И самое главное, что в этой сумме собственных налоговых и неналоговых доходов уже больше, чем 94 миллиардов рублей", – сказала она.Помимо доходов налоговых (в рамках обязательств для граждан и юрлиц) и неналоговых (от приватизации и аренды имущества) есть у Крыма и безвозмездные доходы – из бюджетов разного уровня, добавила Виноградова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтенииБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовВ Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок

https://crimea.ria.ru/20241127/sovet-federatsii-odobril-trekhletniy-byudzhet-rossii--1142175804.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), ольга виноградова, доходы, финансы, крымский бюджет, крым, россия