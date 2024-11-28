Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз
Доходы бюджета Крыма с 2014 года выросли в пять раз и составляют более 100 миллиардов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма выросли в пять раз за десять лет пребывания республики в составе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По словам Виноградовой, Республика Крым показывает великолепный результат работы за минувшие десять лет и не случайно попала в тройку лидеров среди регионов РФ, демонстрируя самые высокие темпы экономического роста.
"С момента воссоединения Крыма с Россией наши доходы выросли с 18 миллиардов в 2014 году до 103 миллиардов, то есть более чем в пять раз", – сказала председатель комитета.
Более того, в Крым направляется огромный объем частных инвестиций, добавила она. "У нас создано 90 тысяч рабочих мест. Это те цифры, которыми мы можем гордиться", – отметила Виноградова.
И подчеркнула, что простых лет, начиная с 2014 года, у Крыма не было. Полуостров пережил водную и энергетическую блокады, вместе со всей страной победил пандемию COVID-19 и, наконец, получил санкции Запада, бороться с которыми стал учить другие регионы России.
"Мы учили наших соседей, как выживать, потому что сами под санкциями были с 2014 года. Сложности есть всегда. Но при этом мы видим отличный результат, высокие показатели, а также передовые технологии, решения и лучшие практики, которые показывает Крым в целом", – сказала Виноградова.
И напомнила, что в согласно принятому Госсоветом в первом чтении законопроекту о бюджете Крыма на 2025 год его доходная часть составит 220 миллиардов рублей. И из этой суммы на социально-культурную сферу предусмотрена почти половина средств –108 миллиардов, отметила председатель комитета.
"И самое главное, что в этой сумме собственных налоговых и неналоговых доходов уже больше, чем 94 миллиардов рублей", – сказала она.
Помимо доходов налоговых (в рамках обязательств для граждан и юрлиц) и неналоговых (от приватизации и аренды имущества) есть у Крыма и безвозмездные доходы – из бюджетов разного уровня, добавила Виноградова.
"В том числе в рамках соглашения с городом Москва, который, как знают крымчане, уже много лет помогает республике. В частности, есть большое количество объектов, в том числе по благоустройству общественных и дворовых территорий, которые делаются благодаря помощи Москвы Крыму", – поделилась парламентарий.
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