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Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США

Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США

Сегодня на Украине невозможно провести социологический опрос, который отражал бы истинную картину: подавляющее большинство жителей выступают за скорейшее... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T06:47

2024-11-28T06:47

2024-11-28T06:47

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

украина

россия

политика

социология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня на Украине невозможно провести социологический опрос, который отражал бы истинную картину: подавляющее большинство жителей выступают за скорейшее прекращение конфликта и переговоры с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Согласно соцопросу, проведенному американской исследовательской компанией Gallup, впервые с 2022 года большинство жителей Украины (52%) высказываются за мирные переговоры с Россией.По мнению Горбачева, это говорит не об истинной доле сторонников установления мира, а о том, в каком направлении намерены двигаться США по украинскому вопросу. В данном случае, по словам эксперта, это свидетельство того, что сторонников мира на Украине уже больше половины, но еще недостаточно."Это говорит только об одном, на мой взгляд. Те силы, которые якобы проводили эти опросы, хотят в информационную сферу вбросить некий посыл, обозначить какое-то направление, подкрепленное цифрами", – сказал Горбачев.По его словам, в нынешних условиях на Украине нереально проводить соцопросы, независимо от проблематики.С чем в упомянутом "соцопросе" можно согласиться, так это с тем, что большинство населения Украины однозначно не хотят продолжения боевых действий, считает он."И это значительно больше, чем 52% жителей, и само явление обозначило себя давным-давно, а не только в августе-сентябре текущего года. И для этого не нужны социологические опросы: об этом говорят и пишут, и определенная инсайдерская информация приходит", – сказал Горбачев.Больше того: на Украине, в том числе в западной ее части, происходят явные процессы, которые на практике подтверждают тот факт, что люди устали от конфликта и ждут мира, независимо от того, чем это закончится."На той же западной Украине идет так называемый процесс реституции. Поляки возвращаются на свои, как они считают, исторические земли – Восточные кресы – и скупают имущество, земли, свои бывшие поместья, что-то ломают, а что-то строят. И часть населения уже готова к тому, что на эти территории придут поляки", – выразил мнение эксперт. Тернопольщина, Ивано-Франковщина, Львовщина – там тоже люди хотят наступления мира, прокомментировал Горбачев.При этом другая часть населения Украины имеет пророссийские настроения, добавил он. "Я, может быть, говорю резко и утрированно, но реальность такова", – уверен политолог.Он придерживается мнения, что спустя некоторое время после окончания СВО русские и украинцы перестанут считать друг друга врагами, как это было с жителями СССР и Германии после Второй мировой войны.В июле Центр Разумкова опубликовал результаты соцопроса, согласно которому за мирные переговоры с Россией выступили 44% украинцев, из них 60% – жители южных регионов страны. Тогда же Киевский международный институт социологии поделился итогами опроса, который свидетельствовал о том, что треть респондентов на Украине готовы пойти на территориальные уступки ради мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опросаХотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ УкраиныЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, украина, россия, политика, социология, общество