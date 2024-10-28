Хотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ Украины
Немедленных мирных переговоров с Россией хотят более 35% граждан Украины – соцопрос
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo Alastair Grant
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На Украине значительно вырос процент граждан, которые хотят мирных переговоров с Россией немедленно. И в реальности таких людей намного больше, чем насчитывают заангажированные украинские социологи. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Так эксперт прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым доля сторонников переговорного процесса на Украине выросла за год почти на 15% (с 21 до 35,2%).
"Прежде всего необходимо подчеркнуть, что любая украинская социология не совсем объективна, и реальность значительно более серьезна. Люди просто боятся, и если бы это был объективный опрос, то количество тех, кто стремится к миру, уверен, было бы значительно больше", – сказал Владимир Шаповалов.
Однако даже этот опрос свидетельствует о тенденциях в настроении украинского общества. Эти перемены, по мнению политолога, вызваны успехами российской армии с одной стороны, а с другой – провалами внутренней и внешней политики самой украинской власти.
"Это энергетическая катастрофа, репрессии со стороны украинских военкоматов в отношении простых граждан, репрессии против Украинской православной церкви, неудачи киевского режима на международном треке. И это не может пройти мимо рядового украинского гражданина", – уверен эксперт.
При этом мнение украинцев вряд ли окажет серьезное влияние на политику главы киевского режима Зеленского в этом вопросе, поскольку он не субъектен и полностью подчиняется Вашингтону.
"Именно об этом свидетельствует, например, отказ от проведения каких бы то ни было выборов, который установил Зеленский. Это самое прямое свидетельство того, что Киеву наплевать на своих собственных граждан и их мнение", – подчеркнул политолог.
Ранее в украинском Центре Разумкова опубликовали результаты опроса, согласно которым в стране стало больше сторонников немедленных переговоров с Россией и меньше тех, кто хотел бы переговоров после выхода на границы 1991 года.
Украинские социологи предложили своим гражданам выбрать среди следующих вариантов ответа:
1. "Считают, что переговоры – это эффективный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". С этим утверждением согласны 35,2%, не согласны 47,8%. В прошлом году эти показатели составляли 21% и 63% соответственно.
2. "Переговоры с Россией должны вестись только после освобождения территорий Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года". За этот вариант выступили 37,2%, против 41,2%. В сентябре прошлого года соотношение было таким: да – 25%, нет – 61%.
3. "Переговоры с Россией должны вестись только после освобождения территорий Украины по состоянию на 1991 год". Сейчас с этим согласны 49,4%, не согласны 29,2%. Показатели прошлого года – 60,8 и 23,6 соответственно.
1. "Считают, что переговоры – это эффективный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". С этим утверждением согласны 35,2%, не согласны 47,8%. В прошлом году эти показатели составляли 21% и 63% соответственно.
2. "Переговоры с Россией должны вестись только после освобождения территорий Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года". За этот вариант выступили 37,2%, против 41,2%. В сентябре прошлого года соотношение было таким: да – 25%, нет – 61%.
3. "Переговоры с Россией должны вестись только после освобождения территорий Украины по состоянию на 1991 год". Сейчас с этим согласны 49,4%, не согласны 29,2%. Показатели прошлого года – 60,8 и 23,6 соответственно.
Исследование на эту же тему в августе проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно его данным, после мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам со стороны Украины. В конце 2023 года доля таких граждан выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, а в мае 2024 года – до 32%.
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