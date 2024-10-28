https://crimea.ria.ru/20241028/khotyat-mirnykh-peregovorov-nemedlenno-uslyshit-li-zelenskiy-narod-ukrainy-1141412513.html

Хотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ Украины

Хотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ Украины - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Хотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ Украины

На Украине значительно вырос процент граждан, которые хотят мирных переговоров с Россией немедленно. И в реальности таких людей намного больше, чем насчитывают... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T20:52

2024-10-28T20:52

2024-10-28T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На Украине значительно вырос процент граждан, которые хотят мирных переговоров с Россией немедленно. И в реальности таких людей намного больше, чем насчитывают заангажированные украинские социологи. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Так эксперт прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым доля сторонников переговорного процесса на Украине выросла за год почти на 15% (с 21 до 35,2%).Однако даже этот опрос свидетельствует о тенденциях в настроении украинского общества. Эти перемены, по мнению политолога, вызваны успехами российской армии с одной стороны, а с другой – провалами внутренней и внешней политики самой украинской власти."Это энергетическая катастрофа, репрессии со стороны украинских военкоматов в отношении простых граждан, репрессии против Украинской православной церкви, неудачи киевского режима на международном треке. И это не может пройти мимо рядового украинского гражданина", – уверен эксперт.При этом мнение украинцев вряд ли окажет серьезное влияние на политику главы киевского режима Зеленского в этом вопросе, поскольку он не субъектен и полностью подчиняется Вашингтону.Ранее в украинском Центре Разумкова опубликовали результаты опроса, согласно которым в стране стало больше сторонников немедленных переговоров с Россией и меньше тех, кто хотел бы переговоров после выхода на границы 1991 года.Украинские социологи предложили своим гражданам выбрать среди следующих вариантов ответа:1. "Считают, что переговоры – это эффективный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". С этим утверждением согласны 35,2%, не согласны 47,8%. В прошлом году эти показатели составляли 21% и 63% соответственно.2. "Переговоры с Россией должны вестись только после освобождения территорий Украины по состоянию на 23 февраля 2022 года". За этот вариант выступили 37,2%, против 41,2%. В сентябре прошлого года соотношение было таким: да – 25%, нет – 61%.3. "Переговоры с Россией должны вестись только после освобождения территорий Украины по состоянию на 1991 год". Сейчас с этим согласны 49,4%, не согласны 29,2%. Показатели прошлого года – 60,8 и 23,6 соответственно.Исследование на эту же тему в августе проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно его данным, после мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам со стороны Украины. В конце 2023 года доля таких граждан выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, а в мае 2024 года – до 32%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опросаКак изменилось отношение украинцев к России – соцопросЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль

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