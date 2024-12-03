ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина
Жительница Новой Каховки получила тяжелые ранения после удара ВСУ – власти
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Час назад враг нанес прицельный удар по жилой многоэтажке в Новой Каховке. Серьезно повреждены сразу шесть квартир дома на ул. Пионерской. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Тяжелые ранения получила женщина", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
За жизнь и здоровье пострадавшей сейчас борются медики, добавил он.
Глава правительства также заверил, что всем пострадавшим семьям власти окажут необходимую помощь.
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
© Telegram Андрей Алексеенко
Последствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
На прошлой неделе ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате три человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число постепенно увеличилось до 28. Среди пострадавших двое детей.
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