https://crimea.ria.ru/20241203/vsu-udarili-po-mnogoetazhke-na-khersonschine--tyazhelo-ranena-zhenschina-1142346573.html

ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина

ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 03.12.2024

ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T17:47

2024-12-03T17:47

2024-12-03T17:47

новая каховка

херсонская область

андрей алексеенко

новости

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.За жизнь и здоровье пострадавшей сейчас борются медики, добавил он.Глава правительства также заверил, что всем пострадавшим семьям власти окажут необходимую помощь.На прошлой неделе ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате три человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число постепенно увеличилось до 28. Среди пострадавших двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены детиОбстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых

https://crimea.ria.ru/20241125/umer-ranennyy-pri-obstrele-vsu-zhitel-khersonskoy-oblasti-1142116368.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, андрей алексеенко, новости, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии