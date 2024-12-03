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ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина
ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 03.12.2024
ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина
Вооруженные формирования Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T17:47
2024-12-03T17:47
новая каховка
херсонская область
андрей алексеенко
новости
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.За жизнь и здоровье пострадавшей сейчас борются медики, добавил он.Глава правительства также заверил, что всем пострадавшим семьям власти окажут необходимую помощь.На прошлой неделе ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате три человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число постепенно увеличилось до 28. Среди пострадавших двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены детиОбстрел автобуса в Новой Каховке: власти рассказали о состоянии раненых
https://crimea.ria.ru/20241125/umer-ranennyy-pri-obstrele-vsu-zhitel-khersonskoy-oblasti-1142116368.html
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область, андрей алексеенко, новости, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии
ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина

Жительница Новой Каховки получила тяжелые ранения после удара ВСУ – власти

17:47 03.12.2024
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
Последствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Новой Каховке, тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Час назад враг нанес прицельный удар по жилой многоэтажке в Новой Каховке. Серьезно повреждены сразу шесть квартир дома на ул. Пионерской. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Тяжелые ранения получила женщина", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
За жизнь и здоровье пострадавшей сейчас борются медики, добавил он.
Глава правительства также заверил, что всем пострадавшим семьям власти окажут необходимую помощь.
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
Последствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
© Telegram Андрей Алексеенко
Последствия атаки ВСУ по жилой многоэтажке в Новой Каховке
На прошлой неделе ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате три человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число постепенно увеличилось до 28. Среди пострадавших двое детей.
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