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При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети
При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети - РИА Новости Крым, 26.11.2024
При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети
Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до 21, среди раненых двое детей. Об том пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T23:34
2024-11-26T23:34
2024-11-26T23:38
новая каховка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до 21, среди раненых двое детей. Об том пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.И уточнил, что, согласно последней информации, в результате атаки погибли 4 человека, пострадал 21 человек.Во вторник ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате четыре человека погибли.Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число увеличилось до 13, а потом до 17.Как сообщил министр здравоохранения Херсонщины Артыш Сат, у одного из пострадавших – травматическая ампутация обеих голеней, его состояние тяжелое. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение с осколочным ранением стопы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новая каховка, новости, херсонская область, происшествия, дети, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети
При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети и число пострадавших возросло до 21
23:34 26.11.2024 (обновлено: 23:38 26.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до 21, среди раненых двое детей. Об том пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.
"Среди пострадавших от варварского удара ВСУ... двое детей", – сказал Василенко.
И уточнил, что, согласно последней информации, в результате атаки погибли 4 человека, пострадал 21 человек.
Во вторник ВСУ обстреляли
из минометов Новую Каховку. Под огонь боевиков попал пассажирский автобус с людьми. В результате четыре человека погибли.
Изначально сообщалось о семерых пострадавших, затем их число увеличилось до 13, а потом до 17.
Как сообщил министр здравоохранения Херсонщины Артыш Сат, у одного из пострадавших – травматическая ампутация обеих голеней, его состояние тяжелое. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение с осколочным ранением стопы.
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