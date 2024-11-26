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Ухудшение погоды ожидается в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Ухудшение погоды ожидается в Симферополе
Ухудшение погоды ожидается в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Ухудшение погоды ожидается в Симферополе
В Симферополе продолжается противогололедная обработка улиц в связи с ожидаемым ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T18:31
2024-11-26T18:44
симферополь
мбу "город"
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается противогололедная обработка улиц в связи с ожидаемым ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе городской администрации.По его словам, сейчас на дежурстве находится семь комбинированных дорожных машин. Также с раннего утра к уборке пешеходных коммуникаций города привлекли дворников.Дальнейшие работы по противогололедной обработке будут проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей, уточнили в администрации.Для обеспечения проезда в непогоду дороги Крыма всю ночь очищали от снега и обрабатывали от гололеда более 50 машин спецтехники, сообщили ранее в "Крымавтодоре". По данным предприятия, для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идет зима: где и когда выпадет снегВ Крыму дорожные службы готовятся к снегопадуКак энергетики Севастополя подготовились к непогоде
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симферополь, мбу "город", новости крыма, погода в крыму, крымская погода, гололед
Ухудшение погоды ожидается в Симферополе

В связи с ухудшением погоды в Симферополе проводится противогололедная обработка улиц

18:31 26.11.2024 (обновлено: 18:44 26.11.2024)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваРасчистка дорог в Симферополе
Расчистка дорог в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается противогололедная обработка улиц в связи с ожидаемым ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В связи с ожидаемым ухудшением погоды работы по обработке проезжей части начались вчера и продолжились в ночную смену. На улицах города было задействовано восемь комбинированных дорожных машин, а за сутки было использовано 45 тонн противогололедного материала. Первоочередное внимание уделяется аварийно-опасным участкам и маршрутам", – отметил заместитель директора МБУ "Город" Владимир Петрожицкий.

По его словам, сейчас на дежурстве находится семь комбинированных дорожных машин. Также с раннего утра к уборке пешеходных коммуникаций города привлекли дворников.
Дальнейшие работы по противогололедной обработке будут проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей, уточнили в администрации.
Для обеспечения проезда в непогоду дороги Крыма всю ночь очищали от снега и обрабатывали от гололеда более 50 машин спецтехники, сообщили ранее в "Крымавтодоре". По данным предприятия, для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.
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