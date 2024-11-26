https://crimea.ria.ru/20241126/ukhudshenie-pogody-ozhidaetsya-v-simferopole-1142152757.html

Ухудшение погоды ожидается в Симферополе

Ухудшение погоды ожидается в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Ухудшение погоды ожидается в Симферополе

В Симферополе продолжается противогололедная обработка улиц в связи с ожидаемым ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T18:31

2024-11-26T18:31

2024-11-26T18:44

симферополь

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гололед

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается противогололедная обработка улиц в связи с ожидаемым ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе городской администрации.По его словам, сейчас на дежурстве находится семь комбинированных дорожных машин. Также с раннего утра к уборке пешеходных коммуникаций города привлекли дворников.Дальнейшие работы по противогололедной обработке будут проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей, уточнили в администрации.Для обеспечения проезда в непогоду дороги Крыма всю ночь очищали от снега и обрабатывали от гололеда более 50 машин спецтехники, сообщили ранее в "Крымавтодоре". По данным предприятия, для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идет зима: где и когда выпадет снегВ Крыму дорожные службы готовятся к снегопадуКак энергетики Севастополя подготовились к непогоде

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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