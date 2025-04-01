https://crimea.ria.ru/20250401/dva-detskikh-sada-v-sevastopole-i-balaklave-otremontiruyut-do-1-sentyabrya-1145358203.html

Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября

Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября

Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября этого года. Работы впервые ведут в рамках национального проекта "Семья," - уточнил... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T13:21

2025-04-01T13:21

2025-04-01T13:21

новости

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

балаклава

детский сад

нацпроект "семья"

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145359588_0:29:667:404_1920x0_80_0_0_2ae8d71611b014cad7b555a119881145.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября этого года. Работы впервые ведут в рамках национального проекта "Семья," - уточнил губернатор города Михаил Развозжаев.В Балаклаве ремонтируют детский сад №13. Здание построили в 1952 году, дошкольное учреждение открыли в 1960-м, добавил он.Капитальный ремонт проводят и в детском саду №27 на улице Хрулева в Севастополе. Здание 1961 года постройки, сад рассчитан на пять групп. По информации Развожаева, предстоит заменить все коммуникации, окна, двери, отремонтировать фасад здания. Здесь будет новое оснащение, мебель, игровые комплексы, также появится спортивный комплекс, которого ранее не было. Работы также завершат к 1 сентября. На время работ малышей перевели в другие дошкольные учреждения."При капитальном ремонте детских садов, как и в случае со школами, будем применять комплексный подход. А значит, мы благоустроим и территории учреждений: поставим для детей новые беседки, качели и песочницы", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/v-krymu-startoval-priem-dokumentov-dlya-zachisleniya-v-shkoly-1145358083.html

севастополь

балаклава

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, балаклава, детский сад, нацпроект "семья", крым, новости крыма