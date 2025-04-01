https://crimea.ria.ru/20250401/dva-detskikh-sada-v-sevastopole-i-balaklave-otremontiruyut-do-1-sentyabrya-1145358203.html
Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября
Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября
Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября этого года. Работы впервые ведут в рамках национального проекта "Семья," - уточнил... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T13:21
2025-04-01T13:21
2025-04-01T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября этого года. Работы впервые ведут в рамках национального проекта "Семья," - уточнил губернатор города Михаил Развозжаев.В Балаклаве ремонтируют детский сад №13. Здание построили в 1952 году, дошкольное учреждение открыли в 1960-м, добавил он.Капитальный ремонт проводят и в детском саду №27 на улице Хрулева в Севастополе. Здание 1961 года постройки, сад рассчитан на пять групп. По информации Развожаева, предстоит заменить все коммуникации, окна, двери, отремонтировать фасад здания. Здесь будет новое оснащение, мебель, игровые комплексы, также появится спортивный комплекс, которого ранее не было. Работы также завершат к 1 сентября. На время работ малышей перевели в другие дошкольные учреждения."При капитальном ремонте детских садов, как и в случае со школами, будем применять комплексный подход. А значит, мы благоустроим и территории учреждений: поставим для детей новые беседки, качели и песочницы", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, балаклава, детский сад, нацпроект "семья", крым, новости крыма
Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября
Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября – Развозжаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября этого года. Работы впервые ведут в рамках национального проекта "Семья," - уточнил губернатор города Михаил Развозжаев.
В Балаклаве ремонтируют детский сад №13. Здание построили в 1952 году, дошкольное учреждение открыли в 1960-м, добавил он.
"Садик очень уютный, его территория летом увита виноградной лозой, и у малышей, которые играют на свежем воздухе, есть тень в жаркие дни. В здании уже меняли кровлю, но с годами, конечно, понадобился капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций. По проекту здесь будет новое светлое пространство для детей" - сообщил Развозжаев.
Капитальный ремонт проводят и в детском саду №27 на улице Хрулева в Севастополе. Здание 1961 года постройки, сад рассчитан на пять групп. По информации Развожаева, предстоит заменить все коммуникации, окна, двери, отремонтировать фасад здания. Здесь будет новое оснащение, мебель, игровые комплексы, также появится спортивный комплекс, которого ранее не было. Работы также завершат к 1 сентября. На время работ малышей перевели в другие дошкольные учреждения.
"При капитальном ремонте детских садов, как и в случае со школами, будем применять комплексный подход. А значит, мы благоустроим и территории учреждений: поставим для детей новые беседки, качели и песочницы", - заключил губернатор.
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