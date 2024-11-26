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Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку
Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку
Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T20:54
2024-11-26T20:54
новости крыма
ленинский район
мчс крыма
"крым-спас"
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.По данным ведомства, вызов о пропаже пенсионерки поступил в понедельник в 19:30.В медпомощи женщина не нуждалась, уточнили в ведомстве.На поиски выезжали семь спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники МВД и лесоохотничьего хозяйства.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли замерзшего туристаВ горах Крыма под Судаком спасли туристаИз-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
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РИА Новости Крым
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новости крыма, ленинский район, мчс крыма, "крым-спас", происшествия
Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку

В Крыму спасатели более пяти часов искали заблудившуюся в темноте старушку

20:54 26.11.2024
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасатели разыскали заблудившуюся в темноте пенсионерку
В Крыму спасатели разыскали заблудившуюся в темноте пенсионерку
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
По данным ведомства, вызов о пропаже пенсионерки поступил в понедельник в 19:30.

"85-летняя женщина отправилась за грибами в район села Золотое и заблудилась. Из-за темноты она не смогла найти обратный путь. Ее точное местонахождение было неизвестно. В результате спустя пять с половиной часов женщину нашли на краю села Чистополье", – проинформировали в МЧС.

В медпомощи женщина не нуждалась, уточнили в ведомстве.
На поиски выезжали семь спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники МВД и лесоохотничьего хозяйства.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.
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