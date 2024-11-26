https://crimea.ria.ru/20241126/poshla-za-gribami-v-krymu-bolee-pyati-chasov-iskali-zabludivshuyusya-starushku-1142151918.html
Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку
Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку
Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T20:54
2024-11-26T20:54
2024-11-26T20:54
новости крыма
ленинский район
мчс крыма
"крым-спас"
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142151721_0:142:907:652_1920x0_80_0_0_59ec9e562a2360e173af81e97adf41db.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.По данным ведомства, вызов о пропаже пенсионерки поступил в понедельник в 19:30.В медпомощи женщина не нуждалась, уточнили в ведомстве.На поиски выезжали семь спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники МВД и лесоохотничьего хозяйства.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли замерзшего туристаВ горах Крыма под Судаком спасли туристаИз-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142151721_0:151:907:831_1920x0_80_0_0_a4e08ea87eadfade8f404863611bfcac.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, ленинский район, мчс крыма, "крым-спас", происшествия
Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку
В Крыму спасатели более пяти часов искали заблудившуюся в темноте старушку
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
По данным ведомства, вызов о пропаже пенсионерки поступил в понедельник в 19:30.
"85-летняя женщина отправилась за грибами в район села Золотое и заблудилась. Из-за темноты она не смогла найти обратный путь. Ее точное местонахождение было неизвестно. В результате спустя пять с половиной часов женщину нашли на краю села Чистополье", – проинформировали в МЧС.
В медпомощи женщина не нуждалась, уточнили в ведомстве.
На поиски выезжали семь спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники МВД и лесоохотничьего хозяйства.
Ранее сообщалось
, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: