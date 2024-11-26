https://crimea.ria.ru/20241126/poshla-za-gribami-v-krymu-bolee-pyati-chasov-iskali-zabludivshuyusya-starushku-1142151918.html

Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку

Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку

Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T20:54

2024-11-26T20:54

2024-11-26T20:54

новости крыма

ленинский район

мчс крыма

"крым-спас"

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.По данным ведомства, вызов о пропаже пенсионерки поступил в понедельник в 19:30.В медпомощи женщина не нуждалась, уточнили в ведомстве.На поиски выезжали семь спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники МВД и лесоохотничьего хозяйства.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли замерзшего туристаВ горах Крыма под Судаком спасли туристаИз-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла

ленинский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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