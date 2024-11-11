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Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла

Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла

Автомобиль с туристами, потерявшимися в темноте и тумане, застрял в грязи в горном Крыму. Людей удалось спасти, машину – нет. Об этом рассказали в МЧС по... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T20:32

2024-11-11T20:32

2024-11-11T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Автомобиль с туристами, потерявшимися в темноте и тумане, застрял в грязи в горном Крыму. Людей удалось спасти, машину – нет. Об этом рассказали в МЧС по республике.Инцидент произошел в районе горы Кара-Тау в Белогорском районе накануне вечером.Двое туристов, приехавших отдохнуть на природу на легковом автомобиле, сбились с пути из-за сильного тумана и темноты, после чего их машина застряла в глубокой грязевой колее на плато Караби-Яйла.Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда и ГУ МЧС России по Крыму. Спасатели нашли заблудившихся и доставили в Белогорск.С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых были спасены более трехсот человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма под Судаком спасли туристаВ Севастополе мужчина сорвался со скалы на пляже "Баунти"В горах Крыма спасли трех туристов

белогорский район

белогорск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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