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Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
Автомобиль с туристами, потерявшимися в темноте и тумане, застрял в грязи в горном Крыму. Людей удалось спасти, машину – нет. Об этом рассказали в МЧС по... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T20:32
2024-11-11T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Автомобиль с туристами, потерявшимися в темноте и тумане, застрял в грязи в горном Крыму. Людей удалось спасти, машину – нет. Об этом рассказали в МЧС по республике.Инцидент произошел в районе горы Кара-Тау в Белогорском районе накануне вечером.Двое туристов, приехавших отдохнуть на природу на легковом автомобиле, сбились с пути из-за сильного тумана и темноты, после чего их машина застряла в глубокой грязевой колее на плато Караби-Яйла.Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда и ГУ МЧС России по Крыму. Спасатели нашли заблудившихся и доставили в Белогорск.С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых были спасены более трехсот человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма под Судаком спасли туристаВ Севастополе мужчина сорвался со скалы на пляже "Баунти"В горах Крыма спасли трех туристов
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РИА Новости Крым
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Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла

В горном Крыму туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла

20:32 11.11.2024
 
© РИА Новости КрымТуман в горах
Туман в горах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Автомобиль с туристами, потерявшимися в темноте и тумане, застрял в грязи в горном Крыму. Людей удалось спасти, машину – нет. Об этом рассказали в МЧС по республике.
Инцидент произошел в районе горы Кара-Тау в Белогорском районе накануне вечером.
Двое туристов, приехавших отдохнуть на природу на легковом автомобиле, сбились с пути из-за сильного тумана и темноты, после чего их машина застряла в глубокой грязевой колее на плато Караби-Яйла.
Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда и ГУ МЧС России по Крыму. Спасатели нашли заблудившихся и доставили в Белогорск.
"В медпомощи они не нуждались. Извлечь автомобиль из грязевой колеи не было возможным", – уточнили в ведомстве.
С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых были спасены более трехсот человек.
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