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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР - РИА Новости Крым, 02.04.2025
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР
Боевики ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в Луганской народной республике. Об этом сообщает "Луганскгаз". РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T16:07
2025-04-02T16:21
луганская народная республика (лнр)
новости
происшествия
газ
газоснабжение
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в Луганской народной республике. Об этом сообщает "Луганскгаз".Из-за удара без газоснабжения остались 11 129 абонентов – это жители Сватово и близлежащих поселков.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Украина продолжает наносить удары по объектам энергосистемы, несмотря на данные обещания. 19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской областиМИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, газ, газоснабжение, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР

ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР

16:07 02.04.2025 (обновлено: 16:21 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в Луганской народной республике. Об этом сообщает "Луганскгаз".
"Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования станции и возгорание", – сказано в сообщении.
Из-за удара без газоснабжения остались 11 129 абонентов – это жители Сватово и близлежащих поселков.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.
Украина продолжает наносить удары по объектам энергосистемы, несмотря на данные обещания. 19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиПроисшествияГазГазоснабжениеБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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