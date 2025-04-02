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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР

ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР - РИА Новости Крым, 02.04.2025

ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР

Боевики ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в Луганской народной республике. Об этом сообщает "Луганскгаз". РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T16:07

2025-04-02T16:07

2025-04-02T16:21

луганская народная республика (лнр)

новости

происшествия

газ

газоснабжение

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в Луганской народной республике. Об этом сообщает "Луганскгаз".Из-за удара без газоснабжения остались 11 129 абонентов – это жители Сватово и близлежащих поселков.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Украина продолжает наносить удары по объектам энергосистемы, несмотря на данные обещания. 19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской областиМИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, газ, газоснабжение, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)