https://crimea.ria.ru/20250410/v-krymu-na-angarskom-perevale-kruglosutochno-dezhurit-tekhnika-1145562706.html
В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника
В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника
На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, сообщают в "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T10:12
2025-04-10T10:12
2025-04-10T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, сообщают в "Крымавтодор".Меры предприняты из-за пониженной температуры и гололеда. На спусках и опасных участках проводят превентивную обработку дорожного полотна.По данным специалистов, на данный момент проезд обеспечен везде, никаких дорожных происшествий не замечено.Ранее в МЧС предупредили, что в Крым 10 апреля вернутся морозы, снегопады и усилится ветер. Непогода задержится на полуострове до 12 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый день снежного шторма: какой будет погода в Крыму в четвергПогода в Крыму: дорожники готовятся к апрельскому снегу"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника
В Крыму из-за низких температур и возможного гололеда на перевале дежурит техника
10:12 10.04.2025 (обновлено: 10:20 10.04.2025)