https://crimea.ria.ru/20250410/v-krymu-na-angarskom-perevale-kruglosutochno-dezhurit-tekhnika-1145562706.html

В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника

В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника

На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, сообщают в "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T10:12

2025-04-10T10:12

2025-04-10T10:20

ангарский перевал

новости крыма

крым

погода в крыму

крымская погода

дороги крыма

крымавтодор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111253/92/1112539276_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5b6d6a61d198490dc5f1fd8a0ca024a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, сообщают в "Крымавтодор".Меры предприняты из-за пониженной температуры и гололеда. На спусках и опасных участках проводят превентивную обработку дорожного полотна.По данным специалистов, на данный момент проезд обеспечен везде, никаких дорожных происшествий не замечено.Ранее в МЧС предупредили, что в Крым 10 апреля вернутся морозы, снегопады и усилится ветер. Непогода задержится на полуострове до 12 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый день снежного шторма: какой будет погода в Крыму в четвергПогода в Крыму: дорожники готовятся к апрельскому снегу"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов

ангарский перевал

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангарский перевал, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, дороги крыма, крымавтодор