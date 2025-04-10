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В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника
В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника
На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, сообщают в "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T10:12
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ангарский перевал
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, сообщают в "Крымавтодор".Меры предприняты из-за пониженной температуры и гололеда. На спусках и опасных участках проводят превентивную обработку дорожного полотна.По данным специалистов, на данный момент проезд обеспечен везде, никаких дорожных происшествий не замечено.Ранее в МЧС предупредили, что в Крым 10 апреля вернутся морозы, снегопады и усилится ветер. Непогода задержится на полуострове до 12 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый день снежного шторма: какой будет погода в Крыму в четвергПогода в Крыму: дорожники готовятся к апрельскому снегу"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов
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В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника

В Крыму из-за низких температур и возможного гололеда на перевале дежурит техника

10:12 10.04.2025 (обновлено: 10:20 10.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко Ангарский перевал
 Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. На Ангарском перевале круглосуточно дежурит спецтехника для очистки и обработки дорог, сообщают в "Крымавтодор".
Меры предприняты из-за пониженной температуры и гололеда. На спусках и опасных участках проводят превентивную обработку дорожного полотна.
"Восточно-западный обход города Симферополя, все перевалы. Там тоже круглосуточный мониторинг состояния дорожной поверхности", – уточняют в пресс-службе.
По данным специалистов, на данный момент проезд обеспечен везде, никаких дорожных происшествий не замечено.
Ранее в МЧС предупредили, что в Крым 10 апреля вернутся морозы, снегопады и усилится ветер. Непогода задержится на полуострове до 12 апреля.
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