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Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской области

Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской области - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской области

В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T12:43

2025-03-31T12:43

2025-03-31T12:52

министерство обороны рф

новости

брянская область

энергетика

электросети

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру РФ – дважды были нанесены удары по объектам энергетики в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе. Также в Брянской области около 20:00 в результате атаки украинского БПЛА на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФ.Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, подчеркнули в Минобороны России.В субботу ВСУ несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области.Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФМораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовКонфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне – Трамп

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, брянская область, энергетика, электросети, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу