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Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области
Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области
В ночь на среду при атаке украинских боевиков на Ростовскую область дроны ВСУ уничтожены в девяти районах региона. Повреждены два дома и гараж, в одном из... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T06:10
2025-04-09T06:31
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В ночь на среду при атаке украинских боевиков на Ростовскую область дроны ВСУ уничтожены в девяти районах региона. Повреждены два дома и гараж, в одном из многоквартирных жилых домов упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках. Из-за угрозы возможной детонации жильцы всех квартир дома эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По информации врио главы региона, с вечера вторника дроны ВСУ были уничтожены в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах области.Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая. На место выехали дежурные службы. По оперативным данным, пострадавших среди людей нет, подчеркнул Слюсарь.На прошлой неделе из-за атаки беспилотников в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома в Таганроге Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области

Беспилотник ВСУ упал на жилой многоквартирный дом в Ростовской области – угроза детонации

06:10 09.04.2025 (обновлено: 06:31 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В ночь на среду при атаке украинских боевиков на Ростовскую область дроны ВСУ уничтожены в девяти районах региона. Повреждены два дома и гараж, в одном из многоквартирных жилых домов упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках. Из-за угрозы возможной детонации жильцы всех квартир дома эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По информации врио главы региона, с вечера вторника дроны ВСУ были уничтожены в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах области.
Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая. На место выехали дежурные службы. По оперативным данным, пострадавших среди людей нет, подчеркнул Слюсарь.
"В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома. Работают экстренные службы", – сказано в сообщении.
На прошлой неделе из-за атаки беспилотников в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома в Таганроге Ростовской области.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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