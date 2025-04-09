https://crimea.ria.ru/20250409/bespilotnik-vsu-upal-na-mnogokvartirnyy-dom-v-rostovskoy-oblasti-1145528953.html

Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области

Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Беспилотник ВСУ упал на многоквартирный жилой дом в Ростовской области

В ночь на среду при атаке украинских боевиков на Ростовскую область дроны ВСУ уничтожены в девяти районах региона. Повреждены два дома и гараж, в одном из... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T06:10

2025-04-09T06:10

2025-04-09T06:31

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В ночь на среду при атаке украинских боевиков на Ростовскую область дроны ВСУ уничтожены в девяти районах региона. Повреждены два дома и гараж, в одном из многоквартирных жилых домов упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках. Из-за угрозы возможной детонации жильцы всех квартир дома эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По информации врио главы региона, с вечера вторника дроны ВСУ были уничтожены в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах области.Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая. На место выехали дежурные службы. По оперативным данным, пострадавших среди людей нет, подчеркнул Слюсарь.На прошлой неделе из-за атаки беспилотников в Таганроге были повреждены два многоквартирных дома в Таганроге Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)