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В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским
В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским
В Армянске 8 апреля проведут в последний путь героя специальной военной операции Николая Межинского. Об этом сообщил глава городской администрации Василий... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T06:55
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армянск
василий телиженко
новости крыма
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Армянске 8 апреля проведут в последний путь героя специальной военной операции Николая Межинского. Об этом сообщил глава городской администрации Василий Телиженко.Он добавил, что прощание с героем состоится сегодня, 9 апреля, в 11:00 возле его дома по адресу улица Гайдара, дом № 8, второй подъезд.
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РИА Новости Крым
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армянск, василий телиженко, новости крыма, герои сво, память, утраты, новости сво
В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским

В Крыму простятся с героем спецоперации из Армянска Николаем Межинским

06:55 09.04.2025
 
© Telegram-канал Василий ТелиженкоНиколай Межинский
Николай Межинский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Армянске 8 апреля проведут в последний путь героя специальной военной операции Николая Межинского. Об этом сообщил глава городской администрации Василий Телиженко.

"При выполнении боевых задач, защищая Родину, погиб наш земляк Межинский Николай Сергеевич", – написал Телиженко.

Он добавил, что прощание с героем состоится сегодня, 9 апреля, в 11:00 возле его дома по адресу улица Гайдара, дом № 8, второй подъезд.
АрмянскВасилий ТелиженкоНовости КрымаГерои СВОПамятьУтратыНовости СВО
 
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