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В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским

В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Армянске простятся с героем спецоперации Николаем Межинским

В Армянске 8 апреля проведут в последний путь героя специальной военной операции Николая Межинского. Об этом сообщил глава городской администрации Василий... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T06:55

2025-04-09T06:55

2025-04-09T06:55

армянск

василий телиженко

новости крыма

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Армянске 8 апреля проведут в последний путь героя специальной военной операции Николая Межинского. Об этом сообщил глава городской администрации Василий Телиженко.Он добавил, что прощание с героем состоится сегодня, 9 апреля, в 11:00 возле его дома по адресу улица Гайдара, дом № 8, второй подъезд.

армянск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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