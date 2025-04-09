https://crimea.ria.ru/20250409/158-dronov-sbity-nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-strany-1145530231.html

158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны

158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны - РИА Новости Крым, 09.04.2025

158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны

С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T07:07

2025-04-09T07:07

2025-04-09T07:27

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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новости крыма

крым

черное море

азовское море

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны РФ.Три из них ликвидированы над Крымом, семь – над Азовским морем, шесть – над акваторией Черного моря.67 беспилотников нейтрализованы над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 над Северной Осетией, 11 над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, два – над Пензенской, по одному – над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250409/bespilotnik-vsu-upal-na-mnogokvartirnyy-dom-v-rostovskoy-oblasti-1145528953.html

крым

черное море

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, пво, всу (вооруженные силы украины)