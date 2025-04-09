https://crimea.ria.ru/20250409/158-dronov-sbity-nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-strany-1145530231.html
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны - РИА Новости Крым, 09.04.2025
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны
С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T07:07
2025-04-09T07:07
2025-04-09T07:27
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
новости крыма
крым
черное море
азовское море
пво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны РФ.Три из них ликвидированы над Крымом, семь – над Азовским морем, шесть – над акваторией Черного моря.67 беспилотников нейтрализованы над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 над Северной Осетией, 11 над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, два – над Пензенской, по одному – над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250409/bespilotnik-vsu-upal-na-mnogokvartirnyy-dom-v-rostovskoy-oblasti-1145528953.html
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, пво, всу (вооруженные силы украины)
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
07:07 09.04.2025 (обновлено: 07:27 09.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны РФ.
"За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Три из них ликвидированы над Крымом, семь – над Азовским морем, шесть – над акваторией Черного моря.
67 беспилотников нейтрализованы над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 над Северной Осетией, 11 над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, два – над Пензенской, по одному – над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, перечислили в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.