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158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны - РИА Новости Крым, 09.04.2025
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны
С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T07:07
2025-04-09T07:27
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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крым
черное море
азовское море
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны РФ.Три из них ликвидированы над Крымом, семь – над Азовским морем, шесть – над акваторией Черного моря.67 беспилотников нейтрализованы над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 над Северной Осетией, 11 над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, два – над Пензенской, по одному – над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250409/bespilotnik-vsu-upal-na-mnogokvartirnyy-dom-v-rostovskoy-oblasti-1145528953.html
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, пво, всу (вооруженные силы украины)
158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и десятью регионами страны

158 дронов перехвачены и уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России

07:07 09.04.2025 (обновлено: 07:27 09.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. С вечера вторника в течение ночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников. Об этом в среду утром сообщили в Минобороны РФ.
"За период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Три из них ликвидированы над Крымом, семь – над Азовским морем, шесть – над акваторией Черного моря.
67 беспилотников нейтрализованы над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 над Северной Осетией, 11 над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, два – над Пензенской, по одному – над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, перечислили в Минобороны РФ.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовостиНовости КрымаКрымЧерное мореАзовское мореПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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