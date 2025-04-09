https://crimea.ria.ru/20250409/15-bespilotnikov-atakovali-severnuyu-osetiyu-1145529269.html

15 беспилотников атаковали Северную Осетию

15 беспилотников атаковали Северную Осетию - РИА Новости Крым, 09.04.2025

15 беспилотников атаковали Северную Осетию

Атаку беспилотников отразили на один из районов Республики Северная Осетия – Алания. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T06:37

2025-04-09T06:37

2025-04-09T06:40

новости

северная осетия

сергей меняйло

происшествия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразили на один из районов Республики Северная Осетия – Алания. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.Жертв и разрушений нет, подчеркнул глава республики.В ночь на среду при атаке украинских боевиков на Ростовскую область дроны ВСУ уничтожены в девяти районах региона. Повреждены два дома и гараж, в одном из многоквартирных жилых домов упавший беспилотник самолетного типа обнаружен на бельевых веревках. Из-за угрозы возможной детонации жильцы всех квартир дома эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

северная осетия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, северная осетия, сергей меняйло, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)