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Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ
Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ
Есть основание полагать, что удар украинских войск по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области осуществлен с помощью Франции и Великобритании. Об... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T17:43
2025-03-28T17:46
мария захарова
суджа
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Есть основание полагать, что удар украинских войск по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области осуществлен с помощью Франции и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова напомнила, что 21 марта этот объект уже подвергался террористической атаке киевского режима, приказавшего своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области. Теперь, после ракетного огня, ГИС "Суджа" практически уничтожена, констатировала она.Официальный представитель МИД РФ также указала, что 28 марта в Саратовской области силами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.Захарова отметила, что это далеко не первые акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России после объявления 18 марта запрета на обстрелы таких объектов. Удары наносились по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края.Дипломат подчеркнула, что развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности.20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В Минобороны РФ уточнили, что данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.28 марта в Минобороны РФ сообщили о двойном ударе ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, объект практически уничтожен.Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, суджа, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, россия, украина
Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ

Франция и Британия помогали ВСУ наносить удар по газовой станции "Суджа" – Захарова

17:43 28.03.2025 (обновлено: 17:46 28.03.2025)
 
© Министерство обороны РФВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" и уничтожили ее
ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции Суджа и уничтожили ее
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Есть основание полагать, что удар украинских войск по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области осуществлен с помощью Франции и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами. Команду давали из Лондона", – говорится в комментарии дипломата, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова напомнила, что 21 марта этот объект уже подвергался террористической атаке киевского режима, приказавшего своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области. Теперь, после ракетного огня, ГИС "Суджа" практически уничтожена, констатировала она.
Официальный представитель МИД РФ также указала, что 28 марта в Саратовской области силами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских беспилотников, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Захарова отметила, что это далеко не первые акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России после объявления 18 марта запрета на обстрелы таких объектов. Удары наносились по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края.
Дипломат подчеркнула, что развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности.
"Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса", – добавила Захарова.
20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В Минобороны РФ уточнили, что данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
28 марта в Минобороны РФ сообщили о двойном ударе ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, объект практически уничтожен.
Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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Мария ЗахароваСуджаНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУРоссияУкраина
 
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