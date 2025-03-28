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ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" - объект уничтожен - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" - объект уничтожен
ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" - объект уничтожен - РИА Новости Крым, 28.03.2025
ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" - объект уничтожен
ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, объект практически уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T11:42
2025-03-28T12:02
министерство обороны рф
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
суджа
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, объект практически уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны России.Также утром в пятницу в Саратовской области сбиты и перехвачены 19 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Они пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, по данным ведомства, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В Минобороны РФ уточнили, что данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИДНенависть к русским – Зеленский назвал свою мотивациюМосква соблюдает мораторий на удары по энергосистеме - Кремль
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министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, суджа, обстрелы всу
ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" - объект уничтожен

ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" и уничтожили ее

11:42 28.03.2025 (обновлено: 12:02 28.03.2025)
 
© Министерство обороны РФВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" и уничтожили ее
ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции Суджа и уничтожили ее
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, объект практически уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны России.
"28 марта около 10.20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", - говорится в сообщении.
Также утром в пятницу в Саратовской области сбиты и перехвачены 19 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Они пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, по данным ведомства, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.
"Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", - подчеркнули в Минобороны.
20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В Минобороны РФ уточнили, что данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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Министерство обороны РФНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУСуджаОбстрелы ВСУ
 
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