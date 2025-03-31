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Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО
Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО
В Кремле решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех героев спецоперации, это непозволительно и... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T13:37
2025-03-31T13:42
александр федорчак
новости
дмитрий песков
мнения
герои сво
происшествия
вандализм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Кремле решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех героев спецоперации, это непозволительно и чудовищно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщил ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВОГлава Крыма выразил соболезнования родным Александра ФедорчакаДля военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы
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александр федорчак, новости, дмитрий песков, мнения, герои сво, происшествия, вандализм
Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО

Действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО осудили в Кремле

13:37 31.03.2025 (обновлено: 13:42 31.03.2025)
 
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики КрымВандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
Вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Кремле решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех героев спецоперации, это непозволительно и чудовищно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщил ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
"Если я не ошибаюсь, и так законом предусмотрены соответствующие меры в отношении тех, кто допускает такие действия. Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия", – сказал Песков.
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
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