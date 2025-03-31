https://crimea.ria.ru/20250331/kreml-osudil-deystviya-podzhigateley-mogil-voenkora-fedorchaka-i-geroev-svo-1145342709.html

Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО

Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО

В Кремле решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех героев спецоперации, это непозволительно и... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T13:37

2025-03-31T13:37

2025-03-31T13:42

александр федорчак

новости

дмитрий песков

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вандализм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Кремле решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех героев спецоперации, это непозволительно и чудовищно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщил ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВОГлава Крыма выразил соболезнования родным Александра ФедорчакаДля военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы

https://crimea.ria.ru/20250325/pogibshiy-zhurnalist-fedorchak-nagrazhden-ordenom-za-vernost-dolgu-1145218721.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр федорчак, новости, дмитрий песков, мнения, герои сво, происшествия, вандализм