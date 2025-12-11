Рейтинг@Mail.ru
Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
Саки и Николаевка возглавили рейтинг самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2025 года, таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T09:30
2025-12-11T09:30
крым
новости крыма
саки
николаевка
отдых в крыму
внутренний туризм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143232125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d50b2a53d0eb054f91843c8e2ccf9ea5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Саки и Николаевка возглавили рейтинг самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2025 года, таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом стоимость одной ночи в отеле Сак в среднем составит 2873 рубля, в Николаевке – 2500 рублей, в Железноводске – 2930 рублей.Также в рейтинг вошли Кисловодск со средним чеком на ночевку в 4486 рублей, Махачкала – 4607 рублей, Пионерский, Калининградской области – 3660 рублей, Кировск, Мурманской области – 5160 рублей.Замыкают десятку лидеров Орел, Чебоксары и Геленджик – 2467, 4310 и 5529 рублей соответственно.Как сообщалось, Ялта ранее вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитКрым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииРоссияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
крым, новости крыма, саки, николаевка, отдых в крыму, внутренний туризм
Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку

Саки и Николаевка возглавили топ-10 направлений для длинного отдыха в декабре

09:30 11.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Саки и Николаевка возглавили рейтинг самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2025 года, таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте Саки в Крыму, где в декабре в среднем отдыхают 11 дней. На втором месте тоже крымский курорт – Николаевка, а на третьем – Железноводск в Ставропольском крае – 9 дней и 7 дней соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
При этом стоимость одной ночи в отеле Сак в среднем составит 2873 рубля, в Николаевке – 2500 рублей, в Железноводске – 2930 рублей.
Также в рейтинг вошли Кисловодск со средним чеком на ночевку в 4486 рублей, Махачкала – 4607 рублей, Пионерский, Калининградской области – 3660 рублей, Кировск, Мурманской области – 5160 рублей.
Замыкают десятку лидеров Орел, Чебоксары и Геленджик – 2467, 4310 и 5529 рублей соответственно.
Как сообщалось, Ялта ранее вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
 
