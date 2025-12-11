https://crimea.ria.ru/20251211/dlinnye-kanikuly-v-krymu--rossiyane-vybirayut-saki-i-nikolaevku-1151539243.html

Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку

Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку

Саки и Николаевка возглавили рейтинг самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2025 года, таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Саки и Николаевка возглавили рейтинг самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре 2025 года, таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом стоимость одной ночи в отеле Сак в среднем составит 2873 рубля, в Николаевке – 2500 рублей, в Железноводске – 2930 рублей.Также в рейтинг вошли Кисловодск со средним чеком на ночевку в 4486 рублей, Махачкала – 4607 рублей, Пионерский, Калининградской области – 3660 рублей, Кировск, Мурманской области – 5160 рублей.Замыкают десятку лидеров Орел, Чебоксары и Геленджик – 2467, 4310 и 5529 рублей соответственно.Как сообщалось, Ялта ранее вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитКрым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииРоссияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре

