https://crimea.ria.ru/20251209/rossiyane-vybirayut-yaltu-dlya-zimnego--otdykha-v-apartamentakh--1151488477.html
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах
Ялта вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T06:38
2025-12-09T06:38
2025-12-09T06:38
крым
новости крыма
ялта
зима
отдых в крыму
внутренний туризм
крым курортный
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3135e1c1c046bb3217d830b12bd82508.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.Ру.В Москве средний чек за ночь в апартаментах составит 6224 рублей, в Питере – 4798, в Сочи, –4863 рублей.Далее следуют Казань, где средний ценник составит 5940 рублей, Краснодар – 3193, Калининград, – 4553, Нижний Новгород – 6630, Ялта, где стоимость ночевки составит 4689 рублей. Также в рейтинг вошли Кисловодск и Красная Поляна – 4281 и 10264 рубля соответственно.Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабреРоссияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отеляхВ Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478923_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_08c5bbdc1997c90526c78ad6aaa15f62.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ялта, зима, отдых в крыму, внутренний туризм, крым курортный, рейтинг
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах
Ялта вошла топ-10 направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.Ру.
"Призовая тройка" направлений оказалась достаточно предсказуема. На первом месте – Москва c 16 % бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 11% и 5% бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
В Москве средний чек за ночь в апартаментах составит 6224 рублей, в Питере – 4798, в Сочи, –4863 рублей.
Далее следуют Казань, где средний ценник составит 5940 рублей, Краснодар – 3193, Калининград, – 4553, Нижний Новгород – 6630, Ялта, где стоимость ночевки составит 4689 рублей. Также в рейтинг вошли Кисловодск и Красная Поляна – 4281 и 10264 рубля соответственно.
Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха
в декабре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: