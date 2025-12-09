https://crimea.ria.ru/20251209/rossiyane-vybirayut-yaltu-dlya-zimnego--otdykha-v-apartamentakh--1151488477.html

Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.Ру.В Москве средний чек за ночь в апартаментах составит 6224 рублей, в Питере – 4798, в Сочи, –4863 рублей.Далее следуют Казань, где средний ценник составит 5940 рублей, Краснодар – 3193, Калининград, – 4553, Нижний Новгород – 6630, Ялта, где стоимость ночевки составит 4689 рублей. Также в рейтинг вошли Кисловодск и Красная Поляна – 4281 и 10264 рубля соответственно.Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабреРоссияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отеляхВ Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов

