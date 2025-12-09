Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах
Ялта вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.Ру.В Москве средний чек за ночь в апартаментах составит 6224 рублей, в Питере – 4798, в Сочи, –4863 рублей.Далее следуют Казань, где средний ценник составит 5940 рублей, Краснодар – 3193, Калининград, – 4553, Нижний Новгород – 6630, Ялта, где стоимость ночевки составит 4689 рублей. Также в рейтинг вошли Кисловодск и Красная Поляна – 4281 и 10264 рубля соответственно.Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре.
крым, новости крыма, ялта, зима, отдых в крыму, внутренний туризм, крым курортный, рейтинг
Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах

Ялта вошла топ-10 направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года

06:38 09.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирований Твил.Ру.
"Призовая тройка" направлений оказалась достаточно предсказуема. На первом месте – Москва c 16 % бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 11% и 5% бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
В Москве средний чек за ночь в апартаментах составит 6224 рублей, в Питере – 4798, в Сочи, –4863 рублей.
Далее следуют Казань, где средний ценник составит 5940 рублей, Краснодар – 3193, Калининград, – 4553, Нижний Новгород – 6630, Ялта, где стоимость ночевки составит 4689 рублей. Также в рейтинг вошли Кисловодск и Красная Поляна – 4281 и 10264 рубля соответственно.
Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре.
