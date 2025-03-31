https://crimea.ria.ru/20250331/aksenov-poobeschal-vozmezdie-podzhigatelyam-mogil-fedorchaka-i-geroev-svo-1145339221.html

Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО

Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО

Поджог могил погибшего военкора Александра Федорчука и трех участников спецоперации в Нижнегорском районе Крыма является подлостью и трусостью и неизбежно будет РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T11:32

2025-03-31T11:32

2025-03-31T11:38

сергей аксенов

александр федорчак

герои сво

новости крыма

нижнегорский район

происшествия

вандализм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Поджог могил погибшего военкора Александра Федорчука и трех участников спецоперации в Нижнегорском районе Крыма является подлостью и трусостью и неизбежно будет наказан. Так происшествие прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщил ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.Он подчеркнул, что вандалов, совершивших это поджог, ожидает неизбежное возмездие."Возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден", – подытожил Аксенов.Оценку происшествию также дал председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи республиканского Госсовета Иван Манучаров.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявлениеГлава Крыма выразил соболезнования родным Александра ФедорчакаДля военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы

https://crimea.ria.ru/20250325/pogibshiy-zhurnalist-fedorchak-nagrazhden-ordenom-za-vernost-dolgu-1145218721.html

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сергей аксенов, александр федорчак, герои сво, новости крыма, нижнегорский район, происшествия, вандализм