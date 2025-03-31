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Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО
Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО
Поджог могил погибшего военкора Александра Федорчука и трех участников спецоперации в Нижнегорском районе Крыма является подлостью и трусостью и неизбежно будет РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T11:32
2025-03-31T11:38
сергей аксенов
александр федорчак
герои сво
новости крыма
нижнегорский район
происшествия
вандализм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Поджог могил погибшего военкора Александра Федорчука и трех участников спецоперации в Нижнегорском районе Крыма является подлостью и трусостью и неизбежно будет наказан. Так происшествие прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщил ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.Он подчеркнул, что вандалов, совершивших это поджог, ожидает неизбежное возмездие."Возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден", – подытожил Аксенов.Оценку происшествию также дал председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи республиканского Госсовета Иван Манучаров.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявлениеГлава Крыма выразил соболезнования родным Александра ФедорчакаДля военкоров предложили ввести статус ветерана и льготы
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сергей аксенов, александр федорчак, герои сво, новости крыма, нижнегорский район, происшествия, вандализм
Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО

Аксенов назвал поджог могил военкора Федорчака и героев СВО "беспринципностью зверья"

11:32 31.03.2025 (обновлено: 11:38 31.03.2025)
 
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики КрымВандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
Вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Поджог могил погибшего военкора Александра Федорчука и трех участников спецоперации в Нижнегорском районе Крыма является подлостью и трусостью и неизбежно будет наказан. Так происшествие прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.
В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщил ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

"В Крыму подонки подожгли и осквернили могилы военкора Александра Федорчака и трех наших воинов СВО. Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми", – высказался о произошедшем глава региона.

Он подчеркнул, что вандалов, совершивших это поджог, ожидает неизбежное возмездие.
"Возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден", – подытожил Аксенов.
Оценку происшествию также дал председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи республиканского Госсовета Иван Манучаров.

"Расцениваю это как провокацию, совершенную в одиннадцатую годовщину со дня основания Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Воевать с могилами, с памятью – это подлый почерк врага", – написал он в своем Telegram-канале.

24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
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