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Москва может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИД - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Москва может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИД
Москва может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИД - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Москва может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИД
Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T14:32
2025-03-22T14:32
министерство иностранных дел рф (мид рф)
марина захарова
украина
политика
суджа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. В свою очередь, генштаб ВСУ поспешил оправдаться и обвинил Россию в атаке на станцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.В среду, 19 марта, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с президентом США заявил о готовности Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.21 марта Минобороны РФ сообщило, что ночью украинские боевики подорвали газоизмерительную станцию "Суджа" на границе Курской области. Через данный объект энергетической инфраструктуры ранее прокачивалось более 40 млн кубометров газа в сутки в Европу. По данным МО РФ, данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ воздерживаются от ударов по энергообъектам Украины - КремльИз-за пожара на нефтебазе на Кубани ограничили движение транспортаУдар ВСУ по энергообъекту на Кубани - Захарова оценила действия Киева
https://crimea.ria.ru/20250321/kiev-predstavit-ssha-spisok-obektov-dlya-zaschity-ot-atak--zelenskiy-1145136625.html
украина
суджа
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министерство иностранных дел рф (мид рф), марина захарова, украина, политика, суджа
Москва может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ - МИД

Москва оставляет за собой право симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ

14:32 22.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов.
В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. В свою очередь, генштаб ВСУ поспешил оправдаться и обвинил Россию в атаке на станцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.
"Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс. Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов.
Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США сорвали мирные инициативы Трампа и атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.
В среду, 19 марта, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с президентом США заявил о готовности Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
21 марта Минобороны РФ сообщило, что ночью украинские боевики подорвали газоизмерительную станцию "Суджа" на границе Курской области. Через данный объект энергетической инфраструктуры ранее прокачивалось более 40 млн кубометров газа в сутки в Европу. По данным МО РФ, данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
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21 марта, 19:04
Киев представит США список объектов для защиты от атак – Зеленский
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Марина ЗахароваУкраинаПолитикаСуджа
 
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