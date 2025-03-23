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Разговор Путина с Трампом и обмен пленными: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Разговор Путина с Трампом и обмен пленными: топ новостей недели
Разговор Путина с Трампом и обмен пленными: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Разговор Путина с Трампом и обмен пленными: топ новостей недели
Возвращение 175 российских военных из украинского плена. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Срыв мирных инициатив... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T17:48
2025-03-23T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Возвращение 175 российских военных из украинского плена. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Срыв мирных инициатив Вашингтона Киевом и атаки на инфраструктуру России. Предложение о передаче энергетических объектов Украины в американское владение. Перемена настроений в американских СМИ. Масштабный туристический кластер на западном берегу Крыма.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина и ТрампаВо вторник состоялся 2,5-часовой телефонный разговор президентов России и США. Лидер продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщил по его итогам Кремль. В частности, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения.По американской инициативе о 30-дневном перемирии на Украине президент РФ указал на существенные риски, связанные, в том числе, с недоговороспособностью киевского режима. Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем названо полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Кроме того, лидеры говорили о геополитике и возобновлении сотрудничества между странами, в том числе – экономическом.Возвращение российских военных из украинского плена19 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных, сообщили в среду в Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных ВСУ. Этот обмен за день до этого анонсировал президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.Атаки на регионы РФСразу после телефонного разговора лидеров России и США киевский режим сорвал мирную инициативу Трампа и ударил по энергообъекту в Краснодарском крае, в результате загорелась нефтебаза, обеспечивающая перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. В ночь на 21 марта на объекте произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.Также на этой неделе из-за атаки украинских беспилотников пожар произошел на объекте ТЭК в Астраханской области. В Энгельсе Саратовской области из-за атаки БПЛА повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, людей эвакуировали из-за опасности возгорания. Кроме того, 20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. В результате объект получил значительные повреждения.Предложение Трампа по атомным станциям Украины19 марта американский президент Дональд Трамп позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Во время разговора Трамп, среди прочего, озвучил предложение по "защите" украинских энергетических объектов. Для "безопасности" Трамп предложил передать их во владение США, проинформировала журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.По мнению профессора факультета политологии МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло, президент США Дональд Трамп хочет перевести энергетическую инфраструктуру Украины под контроль США в расчете на улучшение переговорных позиций с Москвой, однако в итоге это только затянет агонию ВСУ и продлит конфликт.Перемена настроений в США по поводу УкраиныАудиторию США больше 10 лет дезинформировали в отношении Украины. Соответствующая статья на этой неделе появилась в американском изданим The Hill. В интернет-публикации с заголовком "К сожалению, Трамп прав по поводу Украины" автор Алан Куперман пишет, что в 2014 году именно украинские правые боевики начали раскачку ситуации на Украине. А Владимир Зеленский поспособствовал развязыванию более широкой войны, нарушив мирные соглашения с Россией и добиваясь военной помощи и членства в НАТО.Отмена военного положения на Украине20 марта выехавший с территории Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил об отмене в стране военного положения и мобилизации после 9 мая. В своем заявлении он сослался на соответствующие инструкции, которые якобы получают сотрудники украинских военкоматов.Масштабный курортный кластер в КрымуВ Саках на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,5 миллиардов рублей. Курортный кластер будет представлять собой четыре корпуса на 1044 апартамента бизнес-класса, гостиничный комплекс, медицинский центр с грязелечебницей и спа-зоной, открытые и крытые теннисные корты, паркинг на 295 автомобилей и торговый центр. Общая площадь комплекса составит более 14 гектаров. На закрытой благоустроенной территории появятся инфраструктура для занятий спортом и оздоровления, детский центр и безопасные игровые пространства, ландшафтный парк и другие объекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разговор Путина с Трампом и обмен пленными: топ новостей недели

Разговор Путина с Трампом и возвращение российских военных из плена – топ новостей недели

17:48 23.03.2025
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Возвращение 175 российских военных из украинского плена. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Срыв мирных инициатив Вашингтона Киевом и атаки на инфраструктуру России. Предложение о передаче энергетических объектов Украины в американское владение. Перемена настроений в американских СМИ. Масштабный туристический кластер на западном берегу Крыма.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Разговор Путина и Трампа

Во вторник состоялся 2,5-часовой телефонный разговор президентов России и США. Лидер продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщил по его итогам Кремль. В частности, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения.
По американской инициативе о 30-дневном перемирии на Украине президент РФ указал на существенные риски, связанные, в том числе, с недоговороспособностью киевского режима. Москва указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем названо полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Кроме того, лидеры говорили о геополитике и возобновлении сотрудничества между странами, в том числе – экономическом.
Флаг России и США. Архивное фото
Вчера, 14:34
Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности

Возвращение российских военных из украинского плена

19 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных, сообщили в среду в Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных ВСУ. Этот обмен за день до этого анонсировал президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.
Видео возвращения российских солдат из украинского плена
19 марта, 18:45
Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян

Атаки на регионы РФ

Сразу после телефонного разговора лидеров России и США киевский режим сорвал мирную инициативу Трампа и ударил по энергообъекту в Краснодарском крае, в результате загорелась нефтебаза, обеспечивающая перевалку топлива с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. В ночь на 21 марта на объекте произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.
Также на этой неделе из-за атаки украинских беспилотников пожар произошел на объекте ТЭК в Астраханской области. В Энгельсе Саратовской области из-за атаки БПЛА повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, людей эвакуировали из-за опасности возгорания. Кроме того, 20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. В результате объект получил значительные повреждения.
Режим ЧС в Ростове-на-Дону и трех районах области ввели после падения беспилотников
Вчера, 15:51
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону и трех районах после падения БПЛА

Предложение Трампа по атомным станциям Украины

19 марта американский президент Дональд Трамп позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Во время разговора Трамп, среди прочего, озвучил предложение по "защите" украинских энергетических объектов. Для "безопасности" Трамп предложил передать их во владение США, проинформировала журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По мнению профессора факультета политологии МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло, президент США Дональд Трамп хочет перевести энергетическую инфраструктуру Украины под контроль США в расчете на улучшение переговорных позиций с Москвой, однако в итоге это только затянет агонию ВСУ и продлит конфликт.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
20 марта, 11:35
Сколько АЭС на Украине

Перемена настроений в США по поводу Украины

Аудиторию США больше 10 лет дезинформировали в отношении Украины. Соответствующая статья на этой неделе появилась в американском изданим The Hill. В интернет-публикации с заголовком "К сожалению, Трамп прав по поводу Украины" автор Алан Куперман пишет, что в 2014 году именно украинские правые боевики начали раскачку ситуации на Украине. А Владимир Зеленский поспособствовал развязыванию более широкой войны, нарушив мирные соглашения с Россией и добиваясь военной помощи и членства в НАТО.
Украина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 21:01
США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий

Отмена военного положения на Украине

20 марта выехавший с территории Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил об отмене в стране военного положения и мобилизации после 9 мая. В своем заявлении он сослался на соответствующие инструкции, которые якобы получают сотрудники украинских военкоматов.
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
22 марта, 20:39
Ради Netflix и Roblox: как на Украине молодежь в ВСУ завлекают

Масштабный курортный кластер в Крыму

В Саках на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,5 миллиардов рублей. Курортный кластер будет представлять собой четыре корпуса на 1044 апартамента бизнес-класса, гостиничный комплекс, медицинский центр с грязелечебницей и спа-зоной, открытые и крытые теннисные корты, паркинг на 295 автомобилей и торговый центр. Общая площадь комплекса составит более 14 гектаров. На закрытой благоустроенной территории появятся инфраструктура для занятий спортом и оздоровления, детский центр и безопасные игровые пространства, ландшафтный парк и другие объекты.
Президент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
21 марта, 07:21
Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
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