https://crimea.ria.ru/20250318/razgovor-putina-i-trampa--nazvano--uslovie-dlya-uregulirovaniya-konflikta-1145027587.html

Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта

Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта

Отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Об этом договорились в ходе телефонного... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T20:54

2025-03-18T20:54

2025-03-18T20:54

россия

украина

сша

дональд трамп

переговоры путина и трампа

владимир путин (политик)

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Об этом договорились в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными, который должен состояться 19 марта. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль

россия

украина

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, сша, дональд трамп, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик), переговоры