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Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта
Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта
Отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Об этом договорились в ходе телефонного... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T20:54
2025-03-18T20:54
россия
украина
сша
дональд трамп
переговоры путина и трампа
владимир путин (политик)
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Об этом договорились в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными, который должен состояться 19 марта. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
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россия, украина, сша, дональд трамп, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик), переговоры
Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта

Путин и Трамп назвали ключевое условие для предотвращения эскалации на Украине

20:54 18.03.2025
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Об этом договорились в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.
"Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", - говорится в сообщении Кремля.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал команду военным по реализации этого предложения.
Кроме того, есть договоренность об обмене пленными, который должен состояться 19 марта.
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20:5930-дневное перемирие - что Путин ответил Трампу
20:54Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта
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