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В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая

В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая

В Керчи в этом году из-за высокого уровня террористической опасности традиционного факельного шествия и парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T19:33

2025-03-19T19:33

2025-03-19T19:33

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80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Керчи в этом году из-за высокого уровня террористической опасности традиционного факельного шествия и парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне не будет. Об этом рассказал глава администрации города Олег Каторгин в ходе прямого эфира на странице в соцсети "ВКонтакте".Анонса мероприятий на майские, добавил он, пока тоже нет. Все будет зависеть от оперативной ситуации.В начале марта президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий, сообщала ранее министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.В Крыму с 5 февраля 2023 года действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности. Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуМитридатской лестнице снова требуется ремонт: что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, 80 лет победы, олег каторгин, парад, общество, праздники и памятные даты, новости крыма