https://crimea.ria.ru/20241224/krym-ne-oslabit-mery-bezopasnosti-v-blizhayshie-gody--aksenov-1142874501.html

Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов

Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов

Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T11:32

2024-12-24T11:32

2024-12-24T11:32

крым

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новости крыма

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов выразил уверенность, что как бы ни завершился конфликт на Украине, противники России "не успокоятся и, декларируя в публичном поле одно, за спиной будут делать другое".В Крыму с 5 февраля 2023 года действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеПочему Зеленский передумал "брать" КрымКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, атаки всу на крым