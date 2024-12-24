Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
В Крыму сохранятся усиленные меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Независимо от того, какая ситуация будет складываться и будут ли сейчас достигнуты какие-то договоренности (по Украине – ред.) или не будут, я думаю, что в ближайшие лет десять меры безопасности ослаблены не будут", - сказал он в эфире телеканала "Миллет".
Аксенов выразил уверенность, что как бы ни завершился конфликт на Украине, противники России "не успокоятся и, декларируя в публичном поле одно, за спиной будут делать другое".
"По мерам безопасности не могу тут ничем обрадовать ни гостей, ни крымчан с точки зрения того, что они будут ослаблены. В ближайшие несколько лет это маловероятно, независимо от результата прохождения переговорного процесса или других каких-то решений", - добавил глава республики.
В Крыму с 5 февраля 2023 года действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.
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