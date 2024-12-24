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"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе
"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе - РИА Новости Крым, 24.12.2024
"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе
Эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T10:49
2024-12-24T10:49
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
крым
новости крыма
пво
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики также заверил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает. По мнению Аксенова, руководство киевского режима понимает, что вооруженный захват полуострова невозможен, но расслабляться в любом случае никому не следует."(Владимир) Зеленский уже публично признал, что физически они (ВСУ – ред.) не могут взять Крым вооруженным путем. Уверен, что Зеленский так думает, потому что он понимает реалии: ни Крым, ни Донбасс ему не по зубам. Но если противник в публичном поле начинает высказывать какие-то вещи, значит, он может сделать наоборот или готовит какие-то провокации. Кто бы что ни заявлял, расслабляться нельзя", - подчеркнул руководитель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский передумал "брать" КрымВ США сделали заявление о КрымеКрым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа
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безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым, новости крыма, пво, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, атаки всу на крым
"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

Эффективность ПВО в Крыму составляет 95-96% – Аксенов

10:49 24.12.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму подразделениями Минобороны и правоохранителями делается максимум, чтобы обеспечить безопасность крымчан. Стопроцентной гарантий с точки зрения ПВО дать не может никто, но скажу, что эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму (составляет) 95-96%", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
Глава республики также заверил, что сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает. По мнению Аксенова, руководство киевского режима понимает, что вооруженный захват полуострова невозможен, но расслабляться в любом случае никому не следует.
"(Владимир) Зеленский уже публично признал, что физически они (ВСУ – ред.) не могут взять Крым вооруженным путем. Уверен, что Зеленский так думает, потому что он понимает реалии: ни Крым, ни Донбасс ему не по зубам. Но если противник в публичном поле начинает высказывать какие-то вещи, значит, он может сделать наоборот или готовит какие-то провокации. Кто бы что ни заявлял, расслабляться нельзя", - подчеркнул руководитель региона.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновКрымНовости КрымаПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир ЗеленскийАтаки ВСУ на Крым
 
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