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Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

Желающих вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" очень много, поэтому, во избежание проникновения в их ряды недоброжелателей, необходимо проводить... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T06:29

2024-12-06T06:29

2024-12-06T06:29

"барс - крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Желающих вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" очень много, поэтому, во избежание проникновения в их ряды недоброжелателей, необходимо проводить тщательную проверку всех кандидатов. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат парламента Крыма, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" в РК, начальник штаба батальона "Барс-Крым" Владимир Мерцалов.По его словам, правоохранительные органы проверяют бойцов "Барс-Крым", но лучше "перестраховаться" с помощью проверки на полиграфе. Начальник штаба также сообщил, что планирует обратиться с этой инициативой к главе республики."Мы уже обсуждали это с командным составом (отряда "Барс-Крым"). Не всегда можно понять суть человека, в голову каждому не заглянешь. Поэтому я бы предложил проверку на полиграфе людей, которые вызывают подозрения. Тогда будет понимание, и мы будем спокойнее", - пояснил Мерцалов.Он также сообщил, что на сегодняшний день формирование "Барс-Крым" регулярно тренируется и обучается на военных полигонах и проводит учения. По его словам, бойцы патрулируют побережье полуострова, дежурят на лесных тропах.Костяк формирования составляют мужчины старше 50 лет, бывшие офицеры и прошедшие срочную службу. Однако приходят и молодые люди, даже те, кто раньше "не надевал военную форму и никогда не держал в руках автомат", отметил начштаба.Он также отметил, что бойцы "Барс-Крым" не получают денежное довольствие, однако все без исключения бойцы готовы отразить атаку вражеских диверсантов, если возникнет такая угроза.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек.По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", владимир мерцалов, крым, новости крыма, новости сво, общество