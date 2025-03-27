https://crimea.ria.ru/20250327/v-bakhchisarayskom-zooparke-mozhno-uvidet-novorozhdennogo-kengurenka-1145280402.html

В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка

В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка

Детеныш больших рыжих кенгуру в парке миниатюр в Бахчисарае вышел из сумки матери, чтобы начать самостоятельную жизнь. Об этом сообщил директор парка Виктор... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T22:22

2025-03-27T22:22

2025-03-27T22:22

бахчисарай

зоопарк

виктор жиленко

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Детеныш больших рыжих кенгуру в парке миниатюр в Бахчисарае вышел из сумки матери, чтобы начать самостоятельную жизнь. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.Взрослые животные хорошо приняли молодое пополнение, уточнил владелец."В коллективе уже освоился, приобщается к новому миру и правилам кенгуриного сообщества. Так что на крымской земле на одного кенгуру стало больше. В Крыму только в Бахчисарае проживает семейство больших рыжих кенгуру - крупнейших современных сумчатых в мире", - сказал директор парка.По его словам, маленькие кенгуру могут жить в сумке матери до года, пока окончательно не сформируются и не окрепнут.Также Жиленко пообещал, что семейство больших рыжих кенгуру после пополнения переселится в более просторный вольер.В начале января в зоопарке из маминой сумки впервые выглянул кенгуренок. Малыш родился у пары больших рыжих кенгуру. Кроме того, в Бахчисарайском зооуголке поселились редкие обезьяны – королевские колобусы. Также в Бахчисарайском парке миниатюр впервые вышли из берлоги двое медвежат. Они родились зимой у пары бурых медведей Маши и Степана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали разводить пингвинов и аллигаторовВ Крыму бегемот слопал МасленицуБесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, зоопарк, виктор жиленко, животные, крым, новости крыма