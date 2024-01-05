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Мечтал о них десять лет: в Крым привезли пару редких обезьян - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Мечтал о них десять лет: в Крым привезли пару редких обезьян
Мечтал о них десять лет: в Крым привезли пару редких обезьян - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Мечтал о них десять лет: в Крым привезли пару редких обезьян
В зоопарке Бахчисарайского Парка миниатюр поселилась пара редких обезьян – королевских колобусов из Африки. Директор Виктор Жиленко мечтал об экзотических... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T08:38
2024-01-05T08:38
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бахчисарай
бахчисарайский парк миниатюр
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виктор жиленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В зоопарке Бахчисарайского Парка миниатюр поселилась пара редких обезьян – королевских колобусов из Африки. Директор Виктор Жиленко мечтал об экзотических питомцам десять лет, в этом он признался корреспонденту РИА Новости Крым.Как живут "У нас поселилась пара африканских обезьян – королевских колобусов. Еще десять лет назад я мечтал ввезти этих обезьян, тогда же подписал контракт. И вот в этом году они к нам приехали. Пока они сидят на передержке, но скоро для них будут строить огромный вольер, и они станут украшением нашего парка", – рассказал Жиленко.Он добавил, что такие обезьяны встречаются редко даже в дикой природе, а в Крыму этих удивительных животных еще никогда не было.Вольер у животных теплый, температура воздуха в нем +25 градусов.По словам директора парка – обезьяны разного пола, "специально заказывали именно девочку и мальчика, чтобы была полноценная пара".Что едят"У редких обезьянок очень своеобразный желудок и сложное питание. У них двухжелудочковое пищеварение. Им надо большое количество клетчатки, поэтому мы специально для них еще летом заготовили березовые веники со свежими листиками: часть заморозили, а часть засушили. Через день даем то сухие, то замороженные", – рассказал владелец.Кличек у новых обитателей зоопарка пока нет. Скорее всего, проведут конкурс на лучшие имена для новых обитателей, которые очень похожи на одного из персонажей из мультфильма про Аладдина."Но главное, что они очень красивые. Их внешний вид, конечно, удивляет всех", – сказал Жиленко.И добавил, что пока новые жители относятся ко всем с подозрением, им нужно время, чтобы освоиться, но уже "через месяц мы с ними подружимся и они будут абсолютно ручными".Ранее в Бахчисарайском парке миниатюр поселился 21-летний розовый морж Салтан. А также семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имяСамый большой морж в России поселился в БахчисараеИз Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот
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крым, бахчисарай, бахчисарайский парк миниатюр, животные, виктор жиленко, общество, новости крыма, видео
Мечтал о них десять лет: в Крым привезли пару редких обезьян

В Бахчисарайский зоопарк привезли пару редких королевских колобусов

08:38 05.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В зоопарке Бахчисарайского Парка миниатюр поселилась пара редких обезьян – королевских колобусов из Африки. Директор Виктор Жиленко мечтал об экзотических питомцам десять лет, в этом он признался корреспонденту РИА Новости Крым.

Как живут

"У нас поселилась пара африканских обезьян – королевских колобусов. Еще десять лет назад я мечтал ввезти этих обезьян, тогда же подписал контракт. И вот в этом году они к нам приехали. Пока они сидят на передержке, но скоро для них будут строить огромный вольер, и они станут украшением нашего парка", – рассказал Жиленко.
Он добавил, что такие обезьяны встречаются редко даже в дикой природе, а в Крыму этих удивительных животных еще никогда не было.
Вольер у животных теплый, температура воздуха в нем +25 градусов.
"Это теплолюбивые обезьянки, хотя и в Африке бывают морозы, которых они не сильно боятся, потому что пушистенькие, но на всякий случай мы держим температуру + 25 градусов", – отметил собеседник.
По словам директора парка – обезьяны разного пола, "специально заказывали именно девочку и мальчика, чтобы была полноценная пара".

Что едят

"У редких обезьянок очень своеобразный желудок и сложное питание. У них двухжелудочковое пищеварение. Им надо большое количество клетчатки, поэтому мы специально для них еще летом заготовили березовые веники со свежими листиками: часть заморозили, а часть засушили. Через день даем то сухие, то замороженные", – рассказал владелец.
Кличек у новых обитателей зоопарка пока нет. Скорее всего, проведут конкурс на лучшие имена для новых обитателей, которые очень похожи на одного из персонажей из мультфильма про Аладдина.
"Но главное, что они очень красивые. Их внешний вид, конечно, удивляет всех", – сказал Жиленко.
И добавил, что пока новые жители относятся ко всем с подозрением, им нужно время, чтобы освоиться, но уже "через месяц мы с ними подружимся и они будут абсолютно ручными".
Ранее в Бахчисарайском парке миниатюр поселился 21-летний розовый морж Салтан. А также семь пингвинов Гумбольдта, семь азиатских выдр и байкальские нерпы.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымБахчисарайБахчисарайский парк миниатюрЖивотныеВиктор ЖиленкоОбществоНовости Крыма
 
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