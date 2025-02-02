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Их было девять: что случилось с группой Дятлова - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Их было девять: что случилось с группой Дятлова
Их было девять: что случилось с группой Дятлова - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Их было девять: что случилось с группой Дятлова
Группа Дятлова состояла из девяти человек, большинство – студенты Уральского технического госуниверситета. Младшим – по 21 году, старшему – 38. Руководителю... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T08:12
2025-02-02T08:12
история
общество
группа дятлова
генеральная прокуратура рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Группа Дятлова состояла из девяти человек, большинство – студенты Уральского технического госуниверситета. Младшим – по 21 году, старшему – 38. Руководителю группы, пятикурснику Игорю Дятлову, 23. Состав группы несколько раз менялся в процессе подготовки. Из заявленных специальной маршрутной комиссии 13 участников, в поход ушли десять проверенных, выносливых, подготовленных молодых мужчин и женщин. Сложный поход приурочили к очередному съезду КПСС: только так можно было получить особое съестное – колбасы, копчености, сгущенку и крупы – договорившись с руководителем гастронома.Родные и друзья дятловцев говорили, что попасть в команду Игоря было честью, он тщательно подбирал состав группы и регулярно устраивал походы выходного дня, чтобы поддерживать физическую форму участников.Конечная цель экспедиции, которой в 1959 году присвоили третью (высшую) категорию сложности - восхождение на Отортен и Ойка-Чакур, две вершины Северного Урала на границе Свердловской области и Республики Коми. Стартовали 23 января на поезде из Свердловска в Серов. Оттуда в Ивдель, после – в Вижай. Переночевав в поселке лесозаготовителей, так называемом 41-ом лесном квартале, 27 января ребята встали на лыжи и отправились по основному маршруту. На следующий день один из участников группы выбывает. Юрий Юдин сошел с маршрута из-за обострения радикулита и впоследствии одним из первых опознавал тела своих товарищей.Около ста версий трагедии1 февраля группа оставляет часть вещей и продуктов в лагере, уложив в снежную яму, и налегке отправляется в радиальный поход. Уже на этом этапе "искатели правды" улавливают несостыковки в действиях туристов. До сих пор пользователи в сети анализируют дневники самих дятловцев, записи и фотографии поисковых групп.Как в пайке оказалась скоропортящаяся вареная колбаса? От куда они взяли картон, чтобы накрыть лабаз? Чем копали яму? Был ли лабаз вырыт дятловцами или его сымитировали спецслужбы? Дискуссии не утихают на форумах по сей день, затмевая собой рассуждения о том, кто же убил Лору Палмер.Сегодня существуют десятки версий трагедии, в соответствие с которыми пишутся книги, снимаются сериалы, фильмы, обзоры и документальные передачи. Кто-то считает, что гибель девяти человек в окрестностях вершины Холатчахль обусловлена воздействием стихии – ветра или лавины. Другие видят причину в нападении диких животных, беглых заключенных, представителей народа манси, снежного человека, инопланетян или даже пойманных за браконьерской охотой правоохранителей. Рассматривались от самых простых версий, таких как ссора между участниками, до самых сложных аномальных (воздействие малоизученных природных явлений) и конспирологических (связанных с работой советских спецслужб и испытаниями оружия).Новые детали похода группы ДятловаВ 2023 году за неделю до очередной годовщины трагической гибели туристов на перевале Дятлова исследовательская группа обнародовала новые факты и версии событий, на основании которых якобы можно поднять вопрос о возбуждении нового уголовного дела (первое закрыли в мае 1959 за отсутствием состава преступления).По версии экспертов, над перевалом в ту ночь в рамках испытаний могла пролетать крылатая ракета: неудачный запуск мог спровоцировать выброс образующей туман азотной кислоты. Он мог дойти до палатки туристов, оказав химическое воздействие.Вместе с тем, существует официальная версия событий, согласно которой участники группы Дятлова погибли из-за схода лавины и плохой видимости. Формальную точку в расследовании спустя 60 лет поставила Генпрокуратура, инициировав проверку под руководством замначальника управления по УрФО Андрея Курьякова.Официальная версияСогласно этой версии, после схода лавины группа ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде. Это было правильным решением, считают правоохранители, однако плохая видимость не оставила им права на выживание, и они замерзли насмерть, так как находились при температуре -45 градусов. В тот момент видимость была не более чем на 16 метров, а туристы отошли на большее расстояние. Следователи доказали, что отыскать палатку в таких условиях, не зная в каком направлении она находится, невозможно.Выяснилось, что группа ушла дальше и разожгла костер, а когда вернулись к поиску палатки, их настигли суровые погодные условия. Все участники похода, кроме трех человек, умерли от переохлаждения. Оставшиеся туристы, вероятнее всего, попали в лавину, о чем свидетельствовал характер полученных травм.Близкие и друзья дятловцев раскритиковали эту версию. Никто не поверил, что сход лавины мог обратить опытных туристов в бегство из палатки почти нагишом. В октябре 2020 года прокурора Курьякова "привлекли к дисциплинарной ответственности" в связи с превышением должностных полномочий.Таким образом, дело о гибели девяти человек на перевале Дятлова до сих пор открыто. Для установления точной причины смерти Игоря Дятлова, Зины Колмогоровой, Юрия Дорошенко, Люды Дубининой, Александра Колеватова, Рустема Слободина, Николая Тибо-Бриньоля, Георгия (Юрия) Кривонищенко и Семена Золотарева спустя 64 года необходимо провести эксгумацию тел и повторно опросить очевидцев событий, родственников и друзей погибших – пока еще есть такая возможность. И то не факт, что загадка, над которой вот уже более 60 лет бьются опытные следователи и любопытные блогеры, получит единственный ответ.
https://crimea.ria.ru/20210210/Na-perevale-Dyatlova-propali-i-nashlis-turisty-1119241162.html
https://crimea.ria.ru/20200711/Cherez-60-let-prokuratura-nazvala-prichiny-gibeli-gruppy-Dyatlova-1118495340.html
https://crimea.ria.ru/20190323/1116297624.html
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история, общество, группа дятлова, генеральная прокуратура рф, новости
Их было девять: что случилось с группой Дятлова

Трагедия группы Дятлова: основные версии

08:12 02.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМатериалы дела на пресс-конференции, посвященной рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова
Материалы дела на пресс-конференции, посвященной рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Группа Дятлова состояла из девяти человек, большинство – студенты Уральского технического госуниверситета. Младшим – по 21 году, старшему – 38. Руководителю группы, пятикурснику Игорю Дятлову, 23. Состав группы несколько раз менялся в процессе подготовки. Из заявленных специальной маршрутной комиссии 13 участников, в поход ушли десять проверенных, выносливых, подготовленных молодых мужчин и женщин. Сложный поход приурочили к очередному съезду КПСС: только так можно было получить особое съестное – колбасы, копчености, сгущенку и крупы – договорившись с руководителем гастронома.
Родные и друзья дятловцев говорили, что попасть в команду Игоря было честью, он тщательно подбирал состав группы и регулярно устраивал походы выходного дня, чтобы поддерживать физическую форму участников.
Конечная цель экспедиции, которой в 1959 году присвоили третью (высшую) категорию сложности - восхождение на Отортен и Ойка-Чакур, две вершины Северного Урала на границе Свердловской области и Республики Коми. Стартовали 23 января на поезде из Свердловска в Серов. Оттуда в Ивдель, после – в Вижай. Переночевав в поселке лесозаготовителей, так называемом 41-ом лесном квартале, 27 января ребята встали на лыжи и отправились по основному маршруту. На следующий день один из участников группы выбывает. Юрий Юдин сошел с маршрута из-за обострения радикулита и впоследствии одним из первых опознавал тела своих товарищей.
Снегопад в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля 2021, 10:16
На перевале Дятлова пропали и нашлись туристы

Около ста версий трагедии

1 февраля группа оставляет часть вещей и продуктов в лагере, уложив в снежную яму, и налегке отправляется в радиальный поход. Уже на этом этапе "искатели правды" улавливают несостыковки в действиях туристов. До сих пор пользователи в сети анализируют дневники самих дятловцев, записи и фотографии поисковых групп.
Как в пайке оказалась скоропортящаяся вареная колбаса? От куда они взяли картон, чтобы накрыть лабаз? Чем копали яму? Был ли лабаз вырыт дятловцами или его сымитировали спецслужбы? Дискуссии не утихают на форумах по сей день, затмевая собой рассуждения о том, кто же убил Лору Палмер.
Сегодня существуют десятки версий трагедии, в соответствие с которыми пишутся книги, снимаются сериалы, фильмы, обзоры и документальные передачи. Кто-то считает, что гибель девяти человек в окрестностях вершины Холатчахль обусловлена воздействием стихии – ветра или лавины. Другие видят причину в нападении диких животных, беглых заключенных, представителей народа манси, снежного человека, инопланетян или даже пойманных за браконьерской охотой правоохранителей. Рассматривались от самых простых версий, таких как ссора между участниками, до самых сложных аномальных (воздействие малоизученных природных явлений) и конспирологических (связанных с работой советских спецслужб и испытаниями оружия).
Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков демонстрирует прекращенное уголовное дело гибели группы Игоря Дятлова - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
11 июля 2020, 18:46
Через 60 лет прокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

Новые детали похода группы Дятлова

В 2023 году за неделю до очередной годовщины трагической гибели туристов на перевале Дятлова исследовательская группа обнародовала новые факты и версии событий, на основании которых якобы можно поднять вопрос о возбуждении нового уголовного дела (первое закрыли в мае 1959 за отсутствием состава преступления).
По версии экспертов, над перевалом в ту ночь в рамках испытаний могла пролетать крылатая ракета: неудачный запуск мог спровоцировать выброс образующей туман азотной кислоты. Он мог дойти до палатки туристов, оказав химическое воздействие.
Вместе с тем, существует официальная версия событий, согласно которой участники группы Дятлова погибли из-за схода лавины и плохой видимости. Формальную точку в расследовании спустя 60 лет поставила Генпрокуратура, инициировав проверку под руководством замначальника управления по УрФО Андрея Курьякова.

Официальная версия

Согласно этой версии, после схода лавины группа ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде. Это было правильным решением, считают правоохранители, однако плохая видимость не оставила им права на выживание, и они замерзли насмерть, так как находились при температуре -45 градусов. В тот момент видимость была не более чем на 16 метров, а туристы отошли на большее расстояние. Следователи доказали, что отыскать палатку в таких условиях, не зная в каком направлении она находится, невозможно.
Выяснилось, что группа ушла дальше и разожгла костер, а когда вернулись к поиску палатки, их настигли суровые погодные условия. Все участники похода, кроме трех человек, умерли от переохлаждения. Оставшиеся туристы, вероятнее всего, попали в лавину, о чем свидетельствовал характер полученных травм.
Близкие и друзья дятловцев раскритиковали эту версию. Никто не поверил, что сход лавины мог обратить опытных туристов в бегство из палатки почти нагишом. В октябре 2020 года прокурора Курьякова "привлекли к дисциплинарной ответственности" в связи с превышением должностных полномочий.
Таким образом, дело о гибели девяти человек на перевале Дятлова до сих пор открыто. Для установления точной причины смерти Игоря Дятлова, Зины Колмогоровой, Юрия Дорошенко, Люды Дубининой, Александра Колеватова, Рустема Слободина, Николая Тибо-Бриньоля, Георгия (Юрия) Кривонищенко и Семена Золотарева спустя 64 года необходимо провести эксгумацию тел и повторно опросить очевидцев событий, родственников и друзей погибших – пока еще есть такая возможность. И то не факт, что загадка, над которой вот уже более 60 лет бьются опытные следователи и любопытные блогеры, получит единственный ответ.
Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова. Кадры экспедиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2019
23 марта 2019, 18:59
Спустя 60 лет после трагедии: прокуратура обследовала перевал Дятлова
ИсторияОбществоГруппа ДятловаГенеральная прокуратура РФНовости
 
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