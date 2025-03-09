https://crimea.ria.ru/20250309/vsu-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-poteryali-350-boevikov-1144773781.html
ВСУ в Курской области за сутки потеряли 350 боевиков
ВСУ в Курской области за сутки потеряли 350 боевиков - РИА Новости Крым, 09.03.2025
ВСУ в Курской области за сутки потеряли 350 боевиков
Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих. Такие данные... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T12:32
2025-03-09T12:32
2025-03-09T12:32
министерство обороны рф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих. Такие данные приводят в сводке Минобороны России. Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов."Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в приведенных данных. Также было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный. Как сообщает минобороны, также были отражены две контратаки противника. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу , новости сво, новости
ВСУ в Курской области за сутки потеряли 350 боевиков
Российская армия за сутки уничтожила более 350 боевых единиц ВСУ в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих. Такие данные приводят в сводке Минобороны России.
Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.
"Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в приведенных данных.
Также было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.
Как сообщает минобороны, также были отражены две контратаки противника. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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