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Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
Движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи. Регистрация на соревнования... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T14:16
2025-03-09T14:16
новости
севастополь
михаил развожаев
движение первых
российский красный крест
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи. Регистрация на соревнования уже стартовала, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Площадкой для проведения чемпионата, который пройдет 5 апреля, станет севастопольская школа "Школа Экотех+". Принять участие в состязании смогут школьники, студенты, а также родители с детьми от 5 до 17 лет."В прошлом году победителями в чемпионате стала команда из Севастополя. Сборная севастопольской школы №3 в финале обошла школьников и студентов из 85 регионов России", - напоминает губернатор.Регистрация на чемпионат уже доступна в онлайн-режиме. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, севастополь, михаил развожаев, движение первых, российский красный крест, общество, новости севастополя
Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи

В Севастополе пройдет всероссийский чемпионат по первой помощи

14:16 09.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе пройдет Всероссийский семейный чемпионат по оказанию первой помощи
В Севастополе пройдет Всероссийский семейный чемпионат по оказанию первой помощи
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи. Регистрация на соревнования уже стартовала, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Цель соревнований — обучить семьи действовать слаженно и по алгоритму в экстренной ситуации, опасной для жизни и здоровья. На площадках чемпионата будут организованы мастер-классы и мероприятия, посвященные первой помощи, популяризации донорства крови, обучению основам безопасности и укреплению семейных ценностей", - пишет он.
Площадкой для проведения чемпионата, который пройдет 5 апреля, станет севастопольская школа "Школа Экотех+". Принять участие в состязании смогут школьники, студенты, а также родители с детьми от 5 до 17 лет.
"В прошлом году победителями в чемпионате стала команда из Севастополя. Сборная севастопольской школы №3 в финале обошла школьников и студентов из 85 регионов России", - напоминает губернатор.
Регистрация на чемпионат уже доступна в онлайн-режиме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовостиСевастопольМихаил РазвожаевДвижение первыхРоссийский Красный КрестОбществоНовости Севастополя
 
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