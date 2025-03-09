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Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи

Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи

Движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи. Регистрация на соревнования... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T14:16

2025-03-09T14:16

2025-03-09T14:16

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севастополь

михаил развожаев

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российский красный крест

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Движение Первых и Российский Красный Крест организуют в Севастополе Всероссийский чемпионат среди семей по оказанию первой помощи. Регистрация на соревнования уже стартовала, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Площадкой для проведения чемпионата, который пройдет 5 апреля, станет севастопольская школа "Школа Экотех+". Принять участие в состязании смогут школьники, студенты, а также родители с детьми от 5 до 17 лет."В прошлом году победителями в чемпионате стала команда из Севастополя. Сборная севастопольской школы №3 в финале обошла школьников и студентов из 85 регионов России", - напоминает губернатор.Регистрация на чемпионат уже доступна в онлайн-режиме. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе В Симферополе прошли соревнования для бойцов СВО с инвалидностью

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, михаил развожаев, движение первых, российский красный крест, общество, новости севастополя