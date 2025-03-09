Рейтинг@Mail.ru
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250309/novye-vybrosy-mazuta-zafiksirovali-na-chernomorskom-poberezhe--1144775658.html
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T15:10
2025-03-09T15:10
анапа
новости
черное море
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144775798_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5169a773a2c917dfe0b4215b80bf6c8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера".Накануне стало известно, что последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазутаМазут со дна Черного моря стали собирать новым способомБолее 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
анапа
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144775798_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c705880e8318fe1956a1a0c78b4d7950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, новости, черное море, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье

Новые выбросы мазута зафиксировали у берегов Анапы

15:10 09.03.2025
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяВыбросы мазута у берегов Анапы
Выбросы мазута у берегов Анапы
© Оперативный штаб Краснодарского края
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера".

"Повторные выбросы мазута на своих участках также выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов. Новые фракции нефтепродуктов убирают в первую очередь", – сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазута
Мазут со дна Черного моря стали собирать новым способом
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
 
АнапаНовостиЧерное мореЭкологияПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Украина осталась без поддержки истребителей F-16
15:37Из неведомых зверей: в общепите Крыма и Севастополя нашли 67 нарушений
15:10Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
14:16Севастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи
14:13На Крымском мосту начала расти очередь
13:46Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков - Минобороны
13:06Войска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНР
12:55В Крыму произошло 19 пожаров за сутки
12:45Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ
12:32ВСУ в Курской области за сутки потеряли 350 боевиков
12:05Освобождены Лебедевка в Курской области и Новенькое в Сумской области
11:5685 лет отмечает "кавалерист-девица" Лариса Голубкина
11:12В Севастополе на пожаре погиб человек
11:07Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку
10:28Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink
10:12Смертельное ДТП в Крыму: машина вылетела с дороги
09:55Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
09:31В Феодосии "скорая" провалилась в фонтан
09:11Что готовятся делать на улицах Симферополя с наступлением тепла
08:55Новая атака ВСУ: 88 украинских беспилотников сбили над Россией
Лента новостейМолния