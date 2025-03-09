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Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T15:10
2025-03-09T15:10
2025-03-09T15:10
анапа
новости
черное море
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера".Накануне стало известно, что последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазутаМазут со дна Черного моря стали собирать новым способомБолее 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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анапа, новости, черное море, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
Новые выбросы мазута зафиксировали у берегов Анапы