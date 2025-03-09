https://crimea.ria.ru/20250309/novye-vybrosy-mazuta-zafiksirovali-na-chernomorskom-poberezhe--1144775658.html

Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье

Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье

На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах... РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T15:10

2025-03-09T15:10

2025-03-09T15:10

анапа

новости

черное море

экология

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера".Накануне стало известно, что последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазутаМазут со дна Черного моря стали собирать новым способомБолее 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе

анапа

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, черное море, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море