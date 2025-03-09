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Войска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНР
Войска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНР - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Войска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Константинополь в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки... РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T13:06
2025-03-09T13:06
2025-03-09T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Константинополь в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Также, по данным ведомства, потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр)
Войска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Константинополь в ДНР
13:06 09.03.2025 (обновлено: 13:21 09.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Константинополь в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки превысили 145 военнослужащих и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
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