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Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ

Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ

Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T12:45

2025-03-09T12:45

2025-03-09T12:45

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украина

европейский союз (ес)

заморозка активов россии

замороженные активы россии

франция

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche.По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-мм калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.В пятницу ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, европейский союз (ес), заморозка активов россии, замороженные активы россии, франция, поставки западного оружия украине