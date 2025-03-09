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Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ
Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T12:45
2025-03-09T12:45
новости
украина
европейский союз (ес)
заморозка активов россии
замороженные активы россии
франция
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche.По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-мм калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.В пятницу ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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новости, украина, европейский союз (ес), заморозка активов россии, замороженные активы россии, франция, поставки западного оружия украине
Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ

Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов России

12:45 09.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет доходов от российских активов, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche.
"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне", — сказал глава ведомства.
По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-мм калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.
В пятницу ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта (VAB).
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
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НовостиУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)Заморозка активов РоссииЗамороженные активы РоссииФранцияПоставки западного оружия Украине
 
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12:45Париж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФ
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