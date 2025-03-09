https://crimea.ria.ru/20250309/poteri-vsu-za-sutki-sostavili-1350-boevikov---minoborony-1144774433.html

Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков - Минобороны

Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков - Минобороны - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков - Минобороны

Более 1350 украинских боевиков на разных направлениях уничтожили российская армия, флот и авиация. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T13:46

2025-03-09T13:46

2025-03-09T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Более 1350 украинских боевиков на разных направлениях уничтожили российская армия, флот и авиация. Об этом сообщает Минобороны России. Так, на Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. "ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия. Уничтожен узел связи", - сообщали в минобороны. Одновременно подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ . "Потери противника составили до 255 военнослужащих, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Нота", а также склад боеприпасов", - гласит сводка. На Южном направлении российские боевые подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригаде охраны генерального штаба ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии. При этом потери ВСУ составили до 250 военнослужащих. Также была ликвидирована боевая бронированная машина, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты ."Потери противника составили более 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства", - отмечается в сводке. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Давыдов Брод Херсонской области, Пятихатки и Павловка Запорожской области. Были уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе американского производства, а также импортные две пусковые установки реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля. Такжен были ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы, и три склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. Наиболее существенные потери ВСУ понесли от слаженных действий подразделений группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Шевченко, Успеновка, Удачное, Петровское, Новопавловка, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка и Срибное Донецкой Народной Республики.В министерстве отмечают и ударную и умелую совместную работу авиации, ракетных войск и артиллерии. Так, этими группировками было нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО", - дается в сводке точная статистика.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250309/voyska-rf-osvobodili-naselennyy-punkt-konstantinopol-v-dnr-1144774258.html

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