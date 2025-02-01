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Освобождение Крымского и новая авиакатастрофа в США: главное за день - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Освобождение Крымского и новая авиакатастрофа в США: главное за день
Освобождение Крымского и новая авиакатастрофа в США: главное за день - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Освобождение Крымского и новая авиакатастрофа в США: главное за день
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Крымское в Донбассе и нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине. РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T21:34
2025-02-01T21:34
главное за день
новости
общество
в мире
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Крымское в Донбассе и нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине. Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. На Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов. Приднестровье получит энергоресурсы после запуска генерации Молдавской ГРЭС. Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в ФиладельфииО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВооруженные силы России освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики, нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты сообщили в субботу в Минобороны. Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS. За сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том числе немецкие танки Leopard.Безэкипажный катер возле КрымаЧерноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Как сообщили в Минобороны России, в ночь на субботу был обнаружен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма. Дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря катер уничтожен. Кроме того, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них – над территорией Брянской области и по одному – над Белгородской и Саратовской областями.Ситуация с мазутомНа берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что мазут обнаружили во время мониторинга прибрежной зоны Бердянска. Берег был полностью очищен от загрязнений силами регионального МЧС России, волонтерского корпуса и сотрудников администрации города. Собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом около 18 тысяч килограммов. В субботу новые незначительные выбросы мазута нашли также на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы в Краснодарском крае. В Крыму и Севастополе новых очагов не обнаружено.Энергоресурсы для ПриднестровьяМолдавская ГРЭС возобновляет генерацию электроэнергии на газе, заявил в субботу лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По его словам, веерные отключения электроэнергии уже прекращены, запуск газоснабжения бытовых потребителей планируется 2 февраля. Пресс-служба молдавского правительства, в свою очередь, сообщила об одобрении Комиссией по чрезвычайным ситуациям страны мер по использованию гранта Евросоюза в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья.Авиакатастрофа в СШАМедицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии и загорелся. Всего на борту находились шесть человек: о судьбе двух пилотов и двух врачей не сообщалось, пациент и его мать погибли. Пациентом была девочка, которая прилетела в США по программе благотворительности за жизненно важным лечением из мексиканского города Тихуана. В момент катастрофы она возвращалась обратно домой. Причины трагедии пока не известны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Освобождение Крымского и новая авиакатастрофа в США: главное за день

Освобождение Крымского в Донбассе и новая авиакатастрофа в США: главное за день

21:34 01.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Крымское в Донбассе и нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине. Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. На Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов. Приднестровье получит энергоресурсы после запуска генерации Молдавской ГРЭС. Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики, нанесли групповой удар по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты сообщили в субботу в Минобороны. Силы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS. За сутки боев в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали еще 1310 боевиков, технику и вооружения, в том числе немецкие танки Leopard.
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Безэкипажный катер возле Крыма

Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Как сообщили в Минобороны России, в ночь на субботу был обнаружен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма. Дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря катер уничтожен. Кроме того, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них – над территорией Брянской области и по одному – над Белгородской и Саратовской областями.
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Ситуация с мазутом

На берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что мазут обнаружили во время мониторинга прибрежной зоны Бердянска. Берег был полностью очищен от загрязнений силами регионального МЧС России, волонтерского корпуса и сотрудников администрации города. Собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом около 18 тысяч килограммов. В субботу новые незначительные выбросы мазута нашли также на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы в Краснодарском крае. В Крыму и Севастополе новых очагов не обнаружено.
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Энергоресурсы для Приднестровья

Молдавская ГРЭС возобновляет генерацию электроэнергии на газе, заявил в субботу лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По его словам, веерные отключения электроэнергии уже прекращены, запуск газоснабжения бытовых потребителей планируется 2 февраля. Пресс-служба молдавского правительства, в свою очередь, сообщила об одобрении Комиссией по чрезвычайным ситуациям страны мер по использованию гранта Евросоюза в размере 30 миллионов евро для обеспечения энергоснабжения, в том числе для Приднестровья.
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Авиакатастрофа в США

Медицинский самолет с маленьким пассажиром на борту упал на жилые дома в Филадельфии и загорелся. Всего на борту находились шесть человек: о судьбе двух пилотов и двух врачей не сообщалось, пациент и его мать погибли. Пациентом была девочка, которая прилетела в США по программе благотворительности за жизненно важным лечением из мексиканского города Тихуана. В момент катастрофы она возвращалась обратно домой. Причины трагедии пока не известны.
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