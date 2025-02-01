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Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы
Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы
Новые выбросы мазута обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Об этом в субботу сообщили в МЧС России РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T10:10
2025-02-01T10:10
2025-02-01T10:10
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севастополь
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Об этом в субботу сообщили в МЧС РоссииМазут в Крыму и СевастополеВ Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта, уточнили в ведомстве.К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка пяти тысяч человек и свыше 600 единиц техники.Ситуация с мазутом на КубаниПо данным спасателей, всего с берегов Кубани вывезено почти 177 тыс. тонн, за сутки - более 270 тонн загрязненного песка и грунта.На временную площадку хранения к этому времени отгрузили более 136 тысяч тонн загрязненного песка, за сутки - более 277 тонн. Здесь его очищают с помощью вибрационной установки - уже сейчас очищено свыше 13 тысяч тонн.Мазут в Керченском проливе и Черном мореВ Керченском проливе ежедневно обследуется более 970 километров берега. В акватории Черного моря всего промониторили более 6 400 квадратных километров, за сутки - 184 квадратных километра.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученыхБиобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы
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крым, севастополь, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, новости, новости крыма, новости севастополя
Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы
В Краснодарском крае на берегу обнаружены новые незначительные выбросы мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Об этом в субботу сообщили в МЧС России
Мазут в Крыму и Севастополе
"В Крыму за сутки обследовали почти 543 километра берега. Кроме того, мониторинг проводится с помощью БПЛА и морских судов. Очищено свыше 208 километров берега, за сутки – 4,5 километра. Собрано свыше 630 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – более 30 тонн, вывезено 588 тонн, за сутки – 21 тонна", - сказано в утренней сводке МЧС.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта, уточнили в ведомстве.
К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка пяти тысяч человек и свыше 600 единиц техники.
Ситуация с мазутом на Кубани
"В Краснодарском крае обследуют 265 километров. Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, всего с берегов Кубани вывезено почти 177 тыс. тонн, за сутки - более 270 тонн загрязненного песка и грунта.
На временную площадку хранения к этому времени отгрузили более 136 тысяч тонн загрязненного песка, за сутки - более 277 тонн. Здесь его очищают с помощью вибрационной установки - уже сейчас очищено свыше 13 тысяч тонн.
Мазут в Керченском проливе и Черном море
В Керченском проливе ежедневно обследуется более 970 километров берега. В акватории Черного моря всего промониторили более 6 400 квадратных километров, за сутки - 184 квадратных километра.
"Обработано сорбентом 50 715 квадратных метров. Водолазными группами МЧС России проводится обследование и сбор нефтепродуктов в районе причала Витязево. Всего собрано более 178 тысяч тонн. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт", - проинформировали в ведомстве.
15 декабря
2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Основное мазутное загрязнение
с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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