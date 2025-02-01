https://crimea.ria.ru/20250201/mazut-v-chernom-more--obnaruzheny-novye-vybrosy-1143839118.html

Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы

Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы

Новые выбросы мазута обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Об этом в субботу сообщили в МЧС России РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T10:10

2025-02-01T10:10

2025-02-01T10:10

крым

севастополь

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены на берегах Кубани, при этом в Крыму и Севастополе свежих выбросов не обнаружено. Об этом в субботу сообщили в МЧС РоссииМазут в Крыму и СевастополеВ Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта, уточнили в ведомстве.К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка пяти тысяч человек и свыше 600 единиц техники.Ситуация с мазутом на КубаниПо данным спасателей, всего с берегов Кубани вывезено почти 177 тыс. тонн, за сутки - более 270 тонн загрязненного песка и грунта.На временную площадку хранения к этому времени отгрузили более 136 тысяч тонн загрязненного песка, за сутки - более 277 тонн. Здесь его очищают с помощью вибрационной установки - уже сейчас очищено свыше 13 тысяч тонн.Мазут в Керченском проливе и Черном мореВ Керченском проливе ежедневно обследуется более 970 километров берега. В акватории Черного моря всего промониторили более 6 400 квадратных километров, за сутки - 184 квадратных километра.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученыхБиобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы

крым

севастополь

краснодарский край

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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