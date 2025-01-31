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Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученых - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученых
Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученых - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученых
Эксперты уже рассмотрели 84 предложения по ликвидации последствий разлива мазута в результате крушения танкеров в Черном море, сообщил губернатор Краснодарского РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T20:01
2025-01-31T20:01
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
вениамин кондратьев
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым Крым. Эксперты уже рассмотрели 84 предложения по ликвидации последствий разлива мазута в результате крушения танкеров в Черном море, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, в пятницу ученые продемонстрировали одни из самых перспективных способов. Среди которых использование бактерий, ультразвука, магнитного порошка, обработка песка спецсредствами и просеивание.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута
https://crimea.ria.ru/20250131/biobony-dlya-ochistki-vody-ot-kapel-mazuta-ustanavlivayut-v-akvatorii-anapy-1143832901.html
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, вениамин кондратьев, краснодарский край
Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученых

Более 80 предложений по ликвидации последствий ЧС в Черном море уже поступило от ученых

20:01 31.01.2025
 
© МорспасслужбаЛиквидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе
Ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе
© Морспасслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым Крым. Эксперты уже рассмотрели 84 предложения по ликвидации последствий разлива мазута в результате крушения танкеров в Черном море, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко сегодня в Анапе пообщались с добровольцами и учеными, которые разрабатывают методики очистки моря и песка от нефтепродуктов. Ведущие научно-исследовательские центры и институты страны предлагают свои решения, эксперты рассмотрели уже 84 предложения", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
По его словам, в пятницу ученые продемонстрировали одни из самых перспективных способов. Среди которых использование бактерий, ультразвука, магнитного порошка, обработка песка спецсредствами и просеивание.
Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.
Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовВениамин КондратьевКраснодарский край
 
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