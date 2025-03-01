https://crimea.ria.ru/20250301/angliyskiy-balans-pochemu-britaniya-molchit-posle-skandala-v-belom-dome-1144580111.html

"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме

"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме - РИА Новости Крым, 01.03.2025

"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме

Ответственность за дальнейшую поддержку конфликта на Украине США уже переложили на Великобританию. И ее молчание после скандала в Белом доме может значить, что... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T19:19

2025-03-01T19:19

2025-03-01T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым Ответственность за дальнейшую поддержку конфликта на Украине США уже переложили на Великобританию. И ее молчание после скандала в Белом доме может значить, что Лондон пока не решил, присоединится ли к позиции Америки относительно Киева и лично Владимира Зеленского или нет. Такое мнение высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.По словам Ирхина, передача ответственности от США к Великобритании в украинском кризисе началась около года назад, а в последние несколько месяцев были подписаны важные стратегические документы.По словам эксперта, произошедший в Белом доме инцидент на встрече Трампа и Зеленского был нужен американцам, чтобы поставить точку в украинском вопросе и перенаправить свои ресурсы на сдерживание Китая."Американцам нужно перезагрузить свой военно-промышленный комплекс, что они в большой мере уже сделали, чтобы быть готовыми к своей основной схватке – в Восточной и Юго-Восточной Азии. И если существует прописанный сценарий и план этого конфликта – я имею в виду не украинского, а мирового, – то им сейчас надо выйти из периферийного района мировой политики и уйти в зону своих первостепенных национальных интересов", – сказал он.Далее в этом случае произойдет полное замещение помощи США Украине европейскими силами, экономическими и военно-техническими поставками. Первая скрипка при этом достанется Британии, которая будет заниматься европейскими делами, то есть своей традиционной сфере влияния, добавил Ирхин.Английский, или британский, баланс – политика островного государства, направленная на формирование противоборствующих коалиций на континенте с последующим их стравливанием, пояснил политолог. Она предполагает вступление в конфликт, на стороне, которая отвечает их национальным интересам, лишь когда будет критическая стадия.В этом смысле, если скандал Трампа и Зеленского, транслировавшийся в прямом эфире, был инсценирован США и Британией, "то все идет как бы по плану", заметил он.По его мнению, это может значить либо подготовленный сценарий, к которому все готовы, либо все-таки элемент неожиданности для Лондона имел место, и сейчас он принимает определенное решение."Они могут стать "лидером свободного мира" в Европе. Но при этом или отойти от позиции США, или присоединиться к ней. Этот ключевой момент должен стать ясен в ближайшее время", – резюмировал эксперт.Ранее гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение о том, что выходка Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была спланирована Великобританией. Причем на этот "подвиг" незаконный лидер Украины пошел за гарантии своей личной безопасности.Британские и американские СМИ о произошедшем 28 февраля инциденте в Белом доме с участием Трампа и Зеленского писали практически в одном ключе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год – Рубио "Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр ирхин, политика, европейский союз (ес), великобритания, в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина