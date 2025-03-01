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Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах
Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах
Ученые в Крыму разрабатывают на основе редкоземельных элементов уникальную полноцветную пиксельную технологию для создания гибких экранов и мониторов нового... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T18:55
2025-03-01T18:55
радио "спутник в крыму"
наука в крыму: открытия и изобретения
наука и технологии
кфу (крымский федеральный университет)
редкоземельные металлы
новости крыма
крым
алексей гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Ученые в Крыму разрабатывают на основе редкоземельных элементов уникальную полноцветную пиксельную технологию для создания гибких экранов и мониторов нового поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, профессор, доктор химических наук Алексей Гусев.По его словам, ряд редкоземельных элементов обладают свойством генерировать свечение. Так, например, европий флуоресцирует ярко-красным, тербий – зеленым, а тулий – синим."Большинство наших мониторов и дисплеев для источников цвета используют именно эти металлы", – отметил Гусев.При этом мы привыкли, что наши мониторы жесткие – это стекло и пластик, жесткая матрица, но будущее за гибкими технологиями, говорит ученый.В Крымском федеральном университете ведутся исследования, связанные с редкоземельными металлами, именно для этих целей, добавил он."Группа наших студентов и аспирантов долгое время занимается проблематикой поиска новых источников света. Не просто на уровне лампочек – речь идет о создании пиксельной полноцветной технологии, так называемой алет-технологии, которая позволяет создавать гибкие экраны", – сказал Гусев.По его словам, совместная с коллегами из других институтов работа начиналась с поиска чистых цветов RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий - ред.), и соединения, которые генерируют красный и зеленый, уже получены."Были созданы соответствующие пиксели. И мы сейчас заканчиваем работу с синим цветом и надеемся, что получим полноцветное российское, отечественное алет-устройство", – сказал Гусев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА В Севастополе разрабатывают собственные нейросети Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты
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наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, кфу (крымский федеральный университет), редкоземельные металлы, новости крыма, крым, алексей гусев
Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах

В Крыму на основе редкоземов создают уникальную технологию для создания гибких экранов

18:55 01.03.2025
 
© Фото: Андрей Черногородов, пресс-служба КФУУченый-химик Крымского федерального университета Алексей Гусев работает над созданием новых функциональных материалов, которые могут стать основой для производства SMART-люминофоров – "умных" светящихся веществ.
Ученый-химик Крымского федерального университета Алексей Гусев работает над созданием новых функциональных материалов, которые могут стать основой для производства SMART-люминофоров – умных светящихся веществ.
© Фото: Андрей Черногородов, пресс-служба КФУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Ученые в Крыму разрабатывают на основе редкоземельных элементов уникальную полноцветную пиксельную технологию для создания гибких экранов и мониторов нового поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, профессор, доктор химических наук Алексей Гусев.
По его словам, ряд редкоземельных элементов обладают свойством генерировать свечение. Так, например, европий флуоресцирует ярко-красным, тербий – зеленым, а тулий – синим.
"Большинство наших мониторов и дисплеев для источников цвета используют именно эти металлы", – отметил Гусев.
При этом мы привыкли, что наши мониторы жесткие – это стекло и пластик, жесткая матрица, но будущее за гибкими технологиями, говорит ученый.
"Тогда, как в фильмах про Гарри Поттера, картинки с плаката будут оживать. И такой плакат с движущимися картинками, а, по сути, монитор, можно сделать, если мы будем использовать гибкие светящиеся материалы, которые включают лантаниды (химические элементы из группы редкоземельных – ред.)", – сказал Гусев.
В Крымском федеральном университете ведутся исследования, связанные с редкоземельными металлами, именно для этих целей, добавил он.
"Группа наших студентов и аспирантов долгое время занимается проблематикой поиска новых источников света. Не просто на уровне лампочек – речь идет о создании пиксельной полноцветной технологии, так называемой алет-технологии, которая позволяет создавать гибкие экраны", – сказал Гусев.
По его словам, совместная с коллегами из других институтов работа начиналась с поиска чистых цветов RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий - ред.), и соединения, которые генерируют красный и зеленый, уже получены.
"Были созданы соответствующие пиксели. И мы сейчас заканчиваем работу с синим цветом и надеемся, что получим полноцветное российское, отечественное алет-устройство", – сказал Гусев.
Таким образом именно в Крыму может появиться первая в России инновационная материальная база для создания гибких экранов нового поколения.
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