https://crimea.ria.ru/20250301/kak-v-garri-pottere-krym-sozdaet-unikalnuyu-tekhnologiyu-na-redkozemakh-1144555271.html

Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах

Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах

Ученые в Крыму разрабатывают на основе редкоземельных элементов уникальную полноцветную пиксельную технологию для создания гибких экранов и мониторов нового... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T18:55

2025-03-01T18:55

2025-03-01T18:55

радио "спутник в крыму"

наука в крыму: открытия и изобретения

наука и технологии

кфу (крымский федеральный университет)

редкоземельные металлы

новости крыма

крым

алексей гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Ученые в Крыму разрабатывают на основе редкоземельных элементов уникальную полноцветную пиксельную технологию для создания гибких экранов и мониторов нового поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, профессор, доктор химических наук Алексей Гусев.По его словам, ряд редкоземельных элементов обладают свойством генерировать свечение. Так, например, европий флуоресцирует ярко-красным, тербий – зеленым, а тулий – синим."Большинство наших мониторов и дисплеев для источников цвета используют именно эти металлы", – отметил Гусев.При этом мы привыкли, что наши мониторы жесткие – это стекло и пластик, жесткая матрица, но будущее за гибкими технологиями, говорит ученый.В Крымском федеральном университете ведутся исследования, связанные с редкоземельными металлами, именно для этих целей, добавил он."Группа наших студентов и аспирантов долгое время занимается проблематикой поиска новых источников света. Не просто на уровне лампочек – речь идет о создании пиксельной полноцветной технологии, так называемой алет-технологии, которая позволяет создавать гибкие экраны", – сказал Гусев.По его словам, совместная с коллегами из других институтов работа начиналась с поиска чистых цветов RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — красный, зеленый, синий - ред.), и соединения, которые генерируют красный и зеленый, уже получены."Были созданы соответствующие пиксели. И мы сейчас заканчиваем работу с синим цветом и надеемся, что получим полноцветное российское, отечественное алет-устройство", – сказал Гусев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА В Севастополе разрабатывают собственные нейросети Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препараты

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, кфу (крымский федеральный университет), редкоземельные металлы, новости крыма, крым, алексей гусев